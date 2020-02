Oeuvreprijs Edison naar Willeke Alberti

Willeke Alberti heeft maandagavond de Edison Oeuvreprijs gewonnen. Daarbij roemde de jury tijdens de uitreiking van de Edisons Pop 2020 in de Amsterdamse Westergasfabriek de 75-jarige zangeres voor haar „grenzeloze veelzijdigheid” en „heldere en herkenbare stemgeluid”. De prijs voor het beste album ging naar Ilse DeLange met Gravel & Dust, Duncan Laurence ontving de prijs voor het beste nummer, Arcade.

Het is niet de eerste keer dat Alberti een Edison won. In 1965 werd haar eerste LP er ook al mee bekroond. De jury, die naast voorzitter Menno de Boer (Radio 538) onder anderen bestaat uit Daniel Dekker (Radio2) en Wilbert Mutsaers (Spotify), had Alberti dit keer uitgenodigd om een van de uitreikers te zijn bij het evenement. Hierdoor werd zij verrast door haar eigen prijs.

Snelle is ‘blijvertje’

Bij de uitreiking, die werd gepresenteerd door cabaretier en acteur Najib Amhali, zijn naast de oeuvreprijs per genre een groot aantal prijzen uitgereikt. Zangeres Maan won in de categorie Pop omdat zij volgens de jury meer haar eigen geluid heeft gevonden, wat zij zien als een belofte voor de toekomst.

DJ Armin van Buuren, die vijf keer is uitgeroepen tot beste DJ van de wereld, werd beloond in de categorie Dance voor zijn zevende studioalbum Balance. Als beste nieuwkomer zag de jury rapper Snelle, die met zijn hits volgens hen een „blijvertje” is. Zijn debuutalbum Vierentwintig kwam in het najaar van 2019 binnen op de eerste plaats in de albumlijst.

De Edisons bestaan dit jaar 60 jaar. Daarmee is het de oudste en meest prestigieuze muziekprijs van Nederland.