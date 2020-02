Dertig doden bij aanval in Nigeria

Bij een aanval in de noordoostelijke provincie Borno in Nigeria zijn zondagavond zeker dertig mensen om het leven gekomen. Ooggetuigen verklaarden maandag tegenover persbureau Reuters dat rebellen verschillende voertuigen in brand staken waar mensen in zaten.

De voertuigen zouden onderweg naar provinciehoofdstad Maiduguri op zondagavond bij een militaire checkpoint zijn gestrand, vanwege de avondklok die door het leger is ingesteld. Terwijl de passagiers in de auto’s en vrachtwagens sliepen, kwamen er zwaarbewapende rebellen aangereden die schoten en de wachtende voertuigen in brand staken. Ook zou er een aantal vrouwen en kinderen zijn ontvoerd.

De president van Nigeria Muhammadu Buhari plaatste maandag een reactie op Twitter, waarin hij de „moordzuchtige en laffe aanval” veroordeelde. De regering zou volgens de president volop inzetten om „deze vijanden van de menselijkheid” te verdrijven.

Vermoedelijk gaat het om een aanslag van Boko Haram, de islamitische terreurgroep die al lange tijd actief is in de provincie Borno. Er is echter nog geen verantwoordelijkheid geclaimd. Sinds de opkomst van Boko Haram in 2009 zijn er al ruim 35.000 doden gevallen.