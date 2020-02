Nederlandse Aziaten ‘zijn geen virussen’, onderschrijven duizenden in petitie

Petitie tegen racisme tegen Aziatische Nederlanders 27.000 keer ondertekend Een petitie waarin racisme tegen Aziatische Nederlanders veroordeeld wordt is in twee dagen tijd bijna dertigduizend keer ondertekend. De opstellers van de petitie zeggen dat ze door het nieuwe coronavirus dagelijks worden geconfronteerd met „grapjes en uitlatingen die niet kunnen". Ze vragen media en politiek verantwoordelijkheid te nemen. „Het is tijd dat wij de discussie aangaan." Aanleiding voor de petitie 'We zijn geen virussen' is onder meer een liedje op Radio 10 in het programma van dj Lex Gaarthuis. Daarin werd een aantal racistische grappen gemaakt op de melodie van Gottlieb Wendehals' 'Polonäse Blankenese', in Nederland vooral bekend van Arie Ribbens' cover 'Polonaise Hollandaise'. De zanger zingt onder meer dat het nieuwe coronavirus komt „door die stinkchinezen". Het refrein is "Vreet geen Chinees, dan hebbie niks te vrezen / Want voorkomen is beter dan Chinezen". Die tekst wordt in de petitie „zeer discriminerend en inhumaan van aard" genoemd. De opstellers van de petitie, Vincent Yeers en Hui-Hui Pan, riepen Radio 10 op excuses aan te bieden. De zender heeft dat inmiddels gedaan. Ook vragen ze de media „zich bewust te zijn van hun rol in beeldbepaling, stereotypering en vooroordelen" over Aziatische mensen en andere groepen in Nederland. De politiek wordt opgeroepen zich te verdiepen in Aziatische Nederlanders en iets te doen tegen racisme en discriminatie. Radio 10 heeft het liedje inmiddels offline gehaald. Het is wel nog terug te vinden op YouTube:

Zestig besmettingen op Japans cruiseschip, VK kondigt extra maatregelen af Op het cruiseschip dat sinds vorige week voor de Japanse kust ligt, zijn zestig nieuwe besmettingen met het Wuhan-coronavirus vastgesteld. Daarmee komt het totale aantal patiënten op 130, meldt de Japanse televisiezender TBS TV op basis van informatie van het Japanse ministerie van Volksgezondheid. De Diamond Princess met zo'n 3.700 opvarenden werd vorige week in quarantaine geplaatst, omdat het virus bij een van de passagiers was vastgesteld. Het schip ligt in de haven van Yokohama. Vijf Nederlanders die zich aan boord bevinden zijn voor zover bekend niet besmet. De passagiers, die zelf in de gaten moeten houden of ze koorts hebben, mogen om en om in groepen naar buiten om een frisse neus te halen. Het nieuwe coronavirus heeft tot nu toe aan 908 mensen het leven gekost. Zondag was de dodelijkste dag tot nu toe: 97 mensen bezweken aan de ziekte, en bij ruim drieduizend werd vastgesteld dat ze besmet zijn. Het totale aantal Wuhan-coronaviruspatiënten komt daarmee op veertigduizend. Een aantal landen heeft aanvullende maatregelen getroffen. Zo is de ziekte in het Verenigd Koninkrijk verklaard tot een „ernstige en directe bedreiging voor de volksgezondheid”. Daarmee kunnen patiënten onder meer effectiever in quarantaine geplaatst worden. Een ander cruiseschip, de Westerdam, is vanwege het virus uitgeweken naar de haven van Laem Chabang in Thailand. Aanvankelijk zou het schip van rederij Holland America Line naar Japan varen, maar dat stonden de autoriteiten aldaar niet toe. Het schip is volgens de rederij niet in quarantaine geplaatst, maar er wordt wel extra gecontroleerd. De ongeveer tweeduizend passagiers krijgen hun geld terug en een tegoed voor een nieuwe cruise. Onder hen bevinden zich volgens verschillende media 91 Nederlanders. Vier Britten zijn besmet met het virus. Allen zijn afkomstig uit Engeland.

De Diamond Princess in de haven van Yokohama. Foto Kim Kyung-Hoon/Reuters

WHO stuurt team van deskundigen naar China De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een internationaal team van deskundigen naar China gestuurd om te helpen bij het onderzoek naar de epidemie van het nieuwe coronavirus. Het hoofd van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, schreef zondagavond op Twitter dat het team onderweg is naar Beijing. DrTedros Tedros Adhanom Ghebreyesus I’ve just been at the airport seeing off members of an advance team for the @WHO -led #2019nCoV international expert mission to #China , led by Dr Bruce Aylward, veteran of past public health emergencies. 9 februari 2020 @ 20:11 Volgen De WHO-baas heeft eind januari persoonlijk met de Chinese president Xi Jinping onderhandeld over toegang voor de delegatie. Daarna heeft het nog bijna twee weken geduurd voordat China definitief groen licht gaf voor de samenstelling van het team. De missie wordt geleid door de Canadese WHO-veteraan Bruce Aylward, een expert op het gebied van infectieziekten met ervaring op het gebied van bestrijding van onder meer polio en ebola. Wie verder deel uitmaken van de delegatie is niet bekendgemaakt. De WHO heeft de uitbraak van het Wuhan-coronavirus op 30 januari bestempeld als een internationale noodsituatie. Dodental in China loopt op tot 908 In China zijn sommige werknemers maandag weer aan het werk gegaan, na een nieuwjaarsvakantie die op bevel van de regering is verlengd wegens het virus. Het dodental als gevolg van het coronavirus in China is opgelopen tot 908, heeft de Chinese Nationale Gezondheidscommissie maandag verklaard. Zondag zijn er 97 sterfgevallen bijgekomen, het hoogste op één dag sinds de uitbraak begon. Het aantal besmettingen in China is zondag gestegen met 3.062 gevallen. Daarmee is het totale aantal bekende gevallen opgelopen tot 40.171. Het virus is tot nu toe in zeker 27 andere landen en gebieden vastgesteld, bij meer dan 330 mensen. Buiten China zijn twee patiënten aan de gevolgen van het virus overleden, beiden Chinese staatsburgers.