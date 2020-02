1,5 jaar cel geëist voor lekken kentekens en namen bij marechaussee

Justitie wil dat een 32-jarige ex-marechaussee uit Rotterdam een celstraf van 1,5 jaar krijgt voor het lekken van informatie naar criminelen. Het Openbaar Ministerie sprak die eis maandag uit voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem. De man zou in 2014 en 2015 op Schiphol namen en kentekens in opsporingssystemen hebben opgezocht.

Met de fraude verdiende hij volgens het OM 100 euro per naam of 200 euro per kenteken. De kentekens en namen zou hij hebben doorgespeeld aan topcriminelen. De ex-marechaussee gaf onder meer informatie door over de auto van een undercoveragent, schrijft persbureau ANP.

Justitie kwam de man op het spoor na de liquidatie van topcrimineel Gwenette Martha in 2014. Uit onderzoek bleek dat de groep rondom Martha over informatie uit de marechausseesystemen beschikte.