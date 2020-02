Relatief weinig internationale kenniswerkers in Nederland

Nederland telde tussen 2016 en 2018 in vergelijking met andere Europese landen relatief weinig internationale kenniswerkers. In die jaren waren er in Nederland gemiddeld 383.000 internationale kenniswerkers, goed voor ruim 4 procent van de beroepsbevolking. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die maandag bekend zijn gemaakt. Het gemiddelde percentage internationale kenniswerkers binnen de 14 onderzochte landen ligt op ruim 8 procent.

Een internationale kenniswerker is voor het CBS een hoogopgeleide persoon die in een bepaald land tot de beroepsbevolking hoort, maar in een ander land is geboren. Het gaat daarbij om mensen die werk hebben, of op zoek zijn naar werk en hier direct beschikbaar voor zijn.

Luxemburg is van de onderzochte landen ruimschoots koploper als het gaat om het percentage internationale kenniswerkers. Ruim een kwart van de totale Luxemburgse beroepsbevolking was tussen 2016 en 2018 afkomstig uit een ander land. Daarna volgen Zwitserland en Ierland. Van de 14 onderzochte Europese landen had alleen Finland in de jaren 2016, 2017 en 2018 relatief minder kennismigranten dan Nederland.

Toename

Ten opzichte van de periode 2003-2005 nam het aantal internationale kenniswerkers in Nederland wel flink toe. In die periode telde de beroepsbevolking nog 221.000 mensen die in een ander land waren geboren. In vergelijking met de andere onderzochte Europese landen valt die stijging dan weer mee, want bij meer dan de helft daarvan was sprake van in ieder geval een verdubbeling van het percentage internationale kenniswerkers.

Uit de cijfers blijkt dat een meerderheid van de kennismigranten in Nederland werk doet dat bij hun opleidingsniveau aansluit, bijvoorbeeld als manager. Tweederde van hen werkte tussen 2016 en 2018 op een hoog beroepsniveau. Alleen in Luxemburg en Zwitserland ligt dat percentage nog hoger.

Het grootste deel (35 procent) van alle internationale kenniswerkers in Nederland is actief in de niet-commerciële dienstverlening. Van bijna 10 procent weet het CBS niet in welke sector zij actief zijn.