Voorzitter Franse ijsbond treedt af om zaak seksueel misbruik

Didier Gailhaguet, de voorzitter van de Franse bond voor ijssporten (FFSG) heeft zaterdag bekendgemaakt dat hij vertrekt vanwege een misbruikschandaal dat in de jaren negentig in het kunstschaatsen zou hebben plaatsgevonden. De bestuurder gaf gehoor aan een oproep van de Franse minister van Sport om zijn functie neer te leggen.

In eerste instantie zag Gailhaguet geen aanleiding om op te stappen, maar in afgelopen dagen is de druk op hem opgevoerd. Aanleiding is de getuigenis van Sarah Abitbol, een beroemde kunstschaatsster die onder meer tien keer Frans kampioene paarrijden werd. Zij beweert dat ze tussen 1990 en 1992 meermaals is verkracht door haar toenmalige trainer, Gilles Beyer. Zij was toen nog een tiener: ze was vijftien jaar oud toen het misbruik begon. Twee andere kunstrijdsters hebben Beyer ook beschuldigd van misbruik.

Trainer in bescherming genomen

Volgens Abitbol heeft Gailhaguet haar trainer in bescherming genomen. Hij zou ervoor hebben gezorgd dat de coach kon blijven werken bij de FFSG, zelfs nadat in de vroege jaren 2000 onderzoeken naar hem waren ingesteld vanwege „serieuze daden”. In een toelichting op zijn vertrek ontkende Gailhaguet zaterdag dat hij iets fout had gedaan. Hij zei onder druk te zijn gezet door het ministerie, dat hem zou „slachtofferen” vanwege het wangedrag van anderen.

In navolging van de beschuldigingen door de oud-schaatsster heeft de Franse justitie begin deze maand een vooronderzoek geopend. Aan L’Obs, het weekblad waarin zij eerder naar buiten kwam met haar verhaal, heeft Abitbol laten weten „opgelucht” te zijn over het vertrek van Gailhaguet. Ze wil dat de hele top van de sportfederatie „wordt schoongeveegd”: „Degenen die zich stilhielden en het systeem [van misbruik] in stand hielden, zitten er nog.”