Twee militairen VS doodgeschoten door Afghaan in uniform

Twee Amerikaanse militairen zijn zaterdag omgekomen in het oosten van Afghanistan, bij een vuurgevecht met een man in een Afghaans legeruniform. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft zondag in een verklaring laten weten dat bij het incident nog zes Amerikaanse slachtoffers vielen. Daarbij wordt in het midden gelaten of zij zijn omgekomen of gewond geraakt. Volgens bronnen van persbureau AP is de Afghaanse schutter ook gedood.

Er zijn mogelijk meer dodelijke slachtoffers gevallen onder lokale militairen die de Amerikanen vergezelden op een gezamenlijke missie in de provincie Nangarhar, stelt het Pentagon. Bij het incident opende de schutter, schijnbaar lid van de Afghaanse commando’s, met een machinegeweer het vuur. Het Amerikaanse ministerie van Defensie doet nog onderzoek naar de oorzaak en het motief van deze aanval.

Lees ook: Vrede is nog moeilijk voorstelbaar, over de vredesonderhandelingen in Afghanistan en burgerslachtoffers van aanslagen daar

In eerste instantie werd gespeculeerd dat de man een infiltrant was van de Taliban, die een dergelijke tactiek eerder gebruikten om Amerikaanse troepen te raken. Lokale bronnen vertellen aan AP en The New York Times echter dat het gaat om een ‘echte’ Afghaanse militair, die vlak voor de schietpartij een woordenwisseling had met de Amerikanen die voor een operatie op bezoek waren bij een basis. Amerikaanse troepen noemen dat soort incidenten ook wel ‘groen op blauw’-aanvallen.

Dit jaar zijn al zeker zes Amerikaanse militairen omgekomen in Afghanistan. De Verenigde Staten willen de troepen graag terugtrekken uit het land, waar sinds 2001 wordt gevochten tegen de Taliban. Een vredesoverleg met die groepering verliep afgelopen jaar met veel horten en stoten. In december zou de Amerikaanse gezant Zalmay Khalilzad de gesprekken hebben hervat, met als eerste inzet vermindering van geweld door de Taliban.