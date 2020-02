Storm Ciara nadert, code oranje in heel Nederland

Acht stadsparken in Londen gesloten

In het Verenigd Koninkrijk kwam de storm in de nacht van zaterdag op zondag al voorzichtig aan land. Zondag is het Britse openbaar vervoer daardoor ernstig verhinderd. Treinen rijden minder vaak en mogen bovendien minder hard. Op het Londense vliegveld Heathrow is het vluchtschema voor zondag aangepast. Vliegmaatschappij British Airways biedt alle passagiers die voor zondag een binnenlandse of Europese vlucht hebben geboekt vanaf Heathrow of de luchthavens Gatwick en City, de mogelijkheid die om te boeken.

In het centrum van Londen zijn de acht zogeheten Royal Parks, van Hyde tot Regent's Park, uit voorzorg gesloten. Verspreid over de meer dan vijfduizend hectare grond staan meer dan 170.000 bomen. The Met Office (het Britse equivalent van het KNMI) waarschuwt zondag voor zware regenval in heel Groot-Brittannië.