Lancering Iraanse satelliet mislukt

Het is Iran zondag niet gelukt een satelliet in een baan rond de aarde te brengen. Dat maakte de Iraanse minister van Informatie, Communicatie en Technologie bekend op Twitter. De ballistische raket waar de satelliet aan vastzat, behaalde niet de benodigde snelheid.

De satellietlancering werd vooraf bekritiseerd door de Verenigde Staten. Die vrezen dat Iran de ballistische rakettechnologie die gebruikt wordt voor het lanceren van satellieten ook wil gebruiken voor militaire doeleinden. De VS hebben nog niet gereageerd op de poging van zondag.

Wetenschappelijk doel

Iran ontkent de aantijgingen en zegt dat de lancering van de kunstmaan een wetenschappelijk doel diende. Het land zei zondag dat het doorgaat met de pogingen een satelliet te lanceren. Teheran lanceerde in 2009 de eerste zelfgemaakte satelliet. Dat deed het nogmaals in 2011 en in 2012. Vorig jaar mislukten twee pogingen.

De verhoudingen tussen Iran en de VS zijn de laatste jaren flink verslechterd. Dat begon met het opzeggen van het internationale atoomakkoord door Donald Trump in 2018. Begin dit jaar escaleerde de situatie toen de VS met een droneaanval een hooggeplaatste Iraanse generaal doodden. In een reactie daarop heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse legerbases. Daarbij vielen tientallen gewonden.