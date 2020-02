Huiszoeking bij Haags gemeenteraadslid in verband met ‘Remkes-lek’

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een huiszoeking gedaan bij een lid van de gemeenteraad van Den Haag. Dat bevestigt een woordvoerder zondag aan NRC. De inval was in het kader van het onderzoek naar een lek uit een vertrouwelijk gesprek tussen de commissaris van de koning van Zuid-Holland en de Haagse fractievoorzitters, waardoor voortijds duidelijk werd dat Johan Remkes waarnemend burgemeester van Den Haag zou worden. Het presidium van de gemeenteraad heeft daar aangifte tegen gedaan. De verdenking tegen het raadslid wier woning is doorzocht, is schending van het ambtsgeheim.

De belangrijkste taak die Johan Remkes bij zijn aanstelling mee kreeg: de rust terugbrengen in bestuurlijk Den Haag.

Volgens Arnoud van Doorn van de eenmansfractie Partij van de Eenheid vond de inval deze week bij hem thuis plaats maar was daar een heel andere aanleiding voor. Die zou te maken hebben gehad met een publicatie in Het Parool van woensdag 5 februari, schrijft Van Doorn in een bericht op de Facebookpagina van zijn echtgenoot. Het Parool noemde het raadslid als fondsenwerver voor islamitische organisaties en volgens Van Doorn vielen politie en justitie om die reden bij hem binnen. Volgens Van Doorn zijn bij de inval verschillende gegevensdragers in beslag genomen. Het OM zegt niets over bij wie de inval is gedaan.

In oktober had de Zuid-Hollandse commissaris van de koning Jaap Smit een onderhoud met alle vijftien fractievoorzitters van de Haagse raad. Pauline Krikke was vlak daarvoor afgetreden als burgemeester en er moest een (tijdelijke) vervanger worden aangewezen. Dat werd uiteindelijk Johan Remkes maar omdat een van de aanwezigen een geluidsopname maakte en die doorspeelde naar Omroep West, kwam die informatie vroegtijdig naar buiten. „Absoluut onacceptabel”, motiveerde de raad destijds haar aangifte.