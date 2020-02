‘Fietsen doen we normaal alleen naar de kroeg’

Voetbalwedstrijden werden afgelast, vluchten geannuleerd, maar het NK Tegenwindfietsen op de Oosterscheldekering ging door. Niet helemaal: de laatste deelnemers konden zondagmiddag niet meer starten, omdat de storm te sterk was geworden voor de vrachtwagens die de fietsen vervoerden.

Daarvóór deden zo’n 250 mensen mee aan het ludieke evenement. Ze fietsten tegen een zware zuidwester in over de hele waterkering. Een afstand van 8,5 kilometer met nauwelijks beschutting. Het evenement kan niet zonder harde wind, maar storm Ciara maakte deze zesde editie tot de zwaarste. De enige concessie die de organisatie had gedaan was het vervroegen van de eerste deelnemer van 12.00 uur tot 10.00 uur, om de storm enigszins voor te zijn. Het was windkracht 8 in Zeeland, later 9, en zwaar was het.

Foto Wouter Van Vooren

Nederlands Kampioenschap Tegenwind fietsen op de Oosterschelde Stormkering (Deltawerken) ter hoogte van Neeltje Jans. Foto Wouter Van Vooren

Nederlands Kampioenschap Tegenwind fietsen op de Oosterschelde Stormkering (Deltawerken) ter hoogte van Neeltje Jans. Foto Wouter Van Vooren

Nederlands Kampioenschap Tegenwind fietsen op de Oosterschelde Stormkering (Deltawerken) ter hoogte van Neeltje Jans. Foto’s Wouter Van Vooren

Met tegenwind naar school

Isabelle Goossen uit Hengelo – „Ik ben 22, maar ik voel me nu 48” – is blij dat ze het heeft gehaald. Tevreden staat ze bij te komen bij de zeecontainers met bankjes, net achter de finish. Pas zaterdag hoorde ze dat zij en haar vader Erwin (55) toch nog konden deelnemen. Ze vertrokken met 40 seconden verschil, maar haar vader kwam drie minuten eerder binnen. Niet dat hij zo’n sporter is. „Een beetje cardio in de sportschool. Voor mij is dit nostalgie, als jongen fietste ik twintig kilometer naar school, van Angeren naar Nijmegen, vaak met tegenwind.”

Felix Francken en Tobias van Waterburg, studenten civiele techniek aan de TU Delft, wonnen hun kaartjes om deel te kunnen nemen door een prijsvraag van de provincie Zeeland. Ze vallen op door hun afwijkende outfit: wit overhemd met stropdas. Fietsen doen ze normaal „alleen naar de kroeg”. Zaterdagavond hebben ze zich beperkt tot alcoholvrij bier. Weten ze wat voor tijd ze hadden? „Geen idee.” Felix: „Zwaaien naar de camera vonden we belangrijker. En we kunnen nu zeggen dat we met een NK hebben meegedaan.”

Foto Wouter Van Vooren

Geen versnellingen

Semi-professionele deelnemers zijn er ook. Eloy Raas (26) uit Middelburg doet elk weekend mee aan wielerwedstrijden. Zaterdag fietste hij als training nog 200 kilometer. „Dit is iets heel anders. Ik ben gewend om vlak voor de finish nog te versnellen, maar met deze fiets en deze wind ging dat niet.” Alle deelnemers fietsen op een Gazelle zonder versnellingen en met terugtraprem, beschikbaar in drie framematen. Raas had met 22,5 minuut een indrukwekkende tijd, maar Max de Jong (25) uit Giessenburg was met 20 minuten net als vorig jaar de snelste individuele deelnemer.

Het NK Tegenwindfietsen is een idee van Robrecht Stoekenbroek (44), eigenaar van het Amsterdamse reclamebureau Being There. Het bureau verbindt vaker activiteiten aan campagnes, voor klant Unox bedachten ze eerder de Nieuwjaarsduik. Stoekenbroek, vlak voordat hij zelf op de fiets stapt: „We zochten iets om duurzame energie op de kaart te zetten voor onze klant Eneco. Wij organiseren het en Eneco is de hoofdsponsor. We doen het serieus, maar wel met de allerdikste knipoog die we kunnen bedenken.” De sponsorkreet: ‘Mede moeilijk gemaakt door Eneco HollandseWind’.

‘Vomit area’

Stoekenbroek, zelf liefhebber van triathlons, wil het NK „klein en charmant” houden, het aantal deelnemers blijft beperkt. Het evenement slaagt erin om goede organisatie te combineren met een ontspannen sfeer. De vrolijke opwinding van de deelnemers wordt aangewakkerd door Ciara. Halverwege staat de Riemen-Vast-Tribune, bij de finish is er een (ongebruikte) ‘vomit area’. De winnaar krijgt een betonnen medaille, die niet weg kan waaien. Er is meer publiek dan bij eerdere edities, constateert Stoekenbroek bij de finish. Hij oogt nog opmerkelijk fris na het oversteken van de kering. „Nou, het was zwaar hoor. Soms sta je helemaal stil. Maar dat publiek bij Neeltje Jans helpt enorm.”