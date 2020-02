Exitpoll: geen winnaar bij Ierse verkiezingen

De parlementsverkiezingen in Ierland lijken zaterdag te zijn geëindigd zonder duidelijk winnaar. Premier Leo Varadkars partij Fine Gael (22,4 procent van de stemmen) zag het links-nationalistische Sinn Féin bijna langszij komen. Varadkars huidige gedoogpartner Fianna Fáil eindigde in de exitpolls zaterdagavond één tiende decimaal achter Sinn Féin, met 22,2 procent van de stemmen.

Als het beeld van de exitpolls nog steeds staat na het tellen van alle stemmen, zou dat het beste verkiezingsresultaat voor Sinn Féin ooit betekenen. Het vormen van een coalitie wordt er niet bepaald eenvoudig door. Zowel Fine Gael als Fianna Fáil sluit samenwerking met Sinn Féin – de politieke tak van de voormalige paramilitaire beweging IRA – uit. Overigens zal Sinn Féin waarschijnlijk met veel minder vertegenwoordigers dan de twee concurrenten in het Ierse parlement belanden. Sinn Féin had beduidend minder kandidaten dan de twee tegenhangers.

Vorige week trad het Verenigd Koninkrijk formeel uit de Europese Unie. Zonder Ierland had Boris Johnson nooit zijn zin gekregen.

Brexit

De exitpolls suggereren dat het plan van premier Varadkar mislukt is. Hij schreef de verkiezingen vorige maand juist uit in de hoop een sterker mandaat te krijgen voor zijn beleid. Varadkar staat sinds 2017 aan het hoofd van een minderheidsregering (gedoogd door Fianna Fáil) maar won in 2019 populariteit met de manier waarop hij zich opstelde in de Brexitonderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Zondagochtend begint de Ierse kiescommissie om 10.00 uur met het tellen van de stemmen.