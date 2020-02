‘Enfant terrible’ Fabio Fognini toont nu pas zijn beste spel

Fabio Fognini hangt ontspannen op een bank in een kleedkamer van sportpaleis Ahoy die is omgebouwd tot kantoortje tijdens het ABN Amro-toernooi. Hij hoest veel, heeft het koud. „Maar ik ben best oké.”

Het interview is zondagmiddag, later op de avond is de derby, Internazionale-AC Milan. Hij is Inter-supporter. „Vanavond is belangrijk”, zegt hij. „Dus we moeten opschieten. Want ik moet alles nog regelen in mijn hotelkamer om op tijd klaar te zitten. Ik vraag roomservice, en daarna sluit ik mijn kamer.”

Fognini (32), nummer elf van de wereld en als vijfde geplaatst, debuteert in Rotterdam. Hij speelt dinsdag of woensdag in de eerste ronde tegen de Rus Karen Chatsjanov.

Italiaanser dan Fognini, geboren in Sanremo, zie je ze niet snel. Een strak baardje, een zwarte haardos en Engels sprekend met een Italiaans accent. De perfecte ‘global ambassador’ – sinds vorig jaar – van het Italiaanse modemerk Armani. Net als zijn vrouw, oud-speelster Flavia Pennetta, die in 2015 de US Open won.

Laat in zijn loopbaan zit hij in zijn beste periode. Vorig jaar won hij het Masters-toernooi in Monte Carlo, op gravel, mede door in de halve finale Rafael Nadal te verslaan. Fognini geldt als een natuurtalent, met een verfijnde, razendsnelle techniek. Hij is een publieksspeler. Hij loopt over de baan „als Napoleon”, zei de Kroatische speler Ivo Karlovic eens. „Hij speelt als een cowboy die altijd klaar is om te schieten”, zegt de ervaren Italiaanse tennisjournalist Ubaldo Scanagatta.

Maar hij raakt soms de weg kwijt in wedstrijden, met zijn tirades, woede-uitbarstingen en het regelmatig gooien van rackets. Hij geldt na de Australiër Nick Kyrgios als bekendste ‘enfant terrible’ van het mannentennis.

Op de US Open in 2017 werd Fognini gediskwalificeerd nadat hij een vrouwelijke umpire voor „hoer” en „cocksucker” had uitgemaakt. Hij kreeg een boete van 96.000 dollar en een voorwaardelijke schorsing van twee grand slams. „Ze zijn tegenwoordig allemaal moralisten”, reageerde hij eerst. Later betuigde hij spijt.

Afgelopen zomer zei hij op Wimbledon, ook tijdens een partij: „Ik zou willen dat een bom explodeerde op deze club.” Hij kreeg een boete van 3.000 dollar en bood zijn excuses aan.

Fognini ligt geregeld in de clinch met een deel van de Italiaanse pers, zegt Scanagatta, werkzaam voor de website Ubitennis. „Hij houdt er niet van als hij bekritiseerd wordt voor zijn gedrag op de baan.”

Scanagatta stelt geen vragen meer aan Fognini tijdens persconferenties, nadat de spanningen opliepen bij het toernooi van Monte Carlo in 2014. Daar misdroeg Fognini zich in een partij tegen Jo-Wilfried Tsonga. Scanagatta: „Als we iets vroegen antwoordde hij niet of zei hij dat het een stomme vraag was.”

Voorheen speelde Fognini rond deze tijd in Zuid-Amerika, maar hij kiest nu voor Rotterdam om dichter bij zijn familie te zijn. Mocht hij snel worden uitgeschakeld, dan kan hij een paar dagen extra bij zijn gezin zijn voor hij weer vertrekt naar een volgend toernooi. Hij is in 2016 getrouwd met Pennetta, in 2017 kregen ze een zoon, eind 2019 een dochter.

Voelt u meer verantwoordelijkheid nu u een gezin heeft?

„Natuurlijk. Als je wint, win je ook voor hen. Als je verliest, is het anders: dan kan ik het eerder een plek geven, en denk ik aan mijn kinderen. Toen ik jong was en ik verloor, dacht ik dagenlang aan die ene gemiste bal of een verloren game, nu probeer ik het zo snel mogelijk te vergeten.”

Wat vindt u van het profleven, met alle verplichtingen?

„Het is zwaar. In mei word ik 33, ik raak moe van het reizen. Mijn leven is veranderd, nu ik twee baby’s heb. Als ik de mogelijkheid heb om met ze te reizen, is het perfect. Anders moet ik na twee, drie weken naar huis. Dan wil ik bij mijn familie zijn. Ik had geluk, deze sport is mijn werk geworden. Maar het is moeilijk om een leven naast het tennis te hebben.”

Bent u thuis een ander persoon dan in wedstrijden?

„Ja. Het verschil is dat ik in mijn werk soms boos word, over de manier waarop ik speel. Daarbuiten probeer ik altijd van het leven te genieten, met mijn familie en vrienden. Je leeft maar één keer.”

Hebben de verschillende incidenten bij de toernooien u veranderd?

„Nee. Ik blijf 110 procent Fabio Fognini, elke keer als ik mijn job doe, en als ik thuis ben. Ik heb mijn karakter. Natuurlijk waren er dingen die ik anders had moeten doen tijdens mijn loopbaan.”

Heeft u het maximale uit uw talent gehaald?

„Ik weet niet. Ik ben soms lui, dat heeft mij niet geholpen. Als ik niet lui was, had ik zeker meer bereikt bij toernooien.”

Op welke manier bent u lui?

„Dat ik soms liever op de bank bleef zitten dan dat ik ging trainen of me ging voorbereiden op een toernooi. Gewoon lui.”

Wie van het drietal Nadal [van wie Fognini vier keer won], Novak Djokovic en Roger Federer is het moeilijkst om tegen te spelen?

„Als Roger en Novak op hun top zijn is het heel lastig. Ze spelen zo snel, geven je geen ruimte. Met Rafa is het anders, zijn spel is meer fysiek, hij vernietigt je in de rally en mentaal. Maar tegen hem kan je spelen, je kan rennen.”

U beleeft nu een sterke periode, hoe lang gaat u nog door?

„Zolang ik nog energie heb en nog wil. Als ik problemen krijg met mijn lichaam of geen zin meer heb om te trainen, stop ik. Ik sta nu elfde, ik verdien veel geld. Als ik zo twee, drie jaar doorga en mijn ranking blijft hoog, speel ik verder. Mocht ik ver wegzakken op de wereldranglijst, dan moet ik gaan nadenken over ‘ciao, ciao’.”