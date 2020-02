Duizenden herdenken slachtoffers schietpartij Thailand

In het noordoosten van Thailand zijn zondag duizenden mensen bijeengekomen om de slachtoffers te herdenken die zaterdag omkwamen bij een schietpartij. In de stad Nakhon Ratchasima schoot een 32-jarige militair op drie locaties zeker 29 mensen dood en verwondde er bijna zestig. Daarmee is het één van de dodelijkste schietpartijen ooit in Thailand.

De belangstellenden bij de wake in Nakhon Ratchasima legden bloemen neer bij een standbeeld en ontstaken kaarsen, schrijft Reuters. De dader, die na een gijzelingsactie in een winkelcentrum werd doodgeschoten, was boos om een financieel dispuut dat hij met een familielid van zijn overste had. Zijn baas was zijn eerste slachtoffer.

Daarna schoot hij op een legerbasis drie bewakers dood en stal hij geweren, ammunitie en een auto. In de auto reed hij naar een winkelcentrum waar hij het vuur opende op winkelend publiek. De actie van de militair duurde in totaal zestien uur. Het meeste van die tijd verschanste hij zich in het winkelcentrum waar hij na een operatie door politie en militairen werd gedood. Tijdens de aanslag postte hij berichten op Facebook.