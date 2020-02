Zeker tien doden bij schietpartij Thailand, schutter is militair

Een Thaise militair heeft zeker tien mensen doodgeschoten in een stad in het noordoosten van Thailand. Dat meldt persbureau Reuters op basis van de Thaise politie. Hij opende het vuur op meerdere plekken in de stad Nakhon Ratchasima, ook wel bekend als Korat. Een onbekend aantal mensen raakte gewond.

De schutter bevindt zich momenteel bij een winkelcentrum in de stad en is nog niet aangehouden. De militair reed naar Korat in een gestolen legervoertuig en draagt een automatisch geweer, zegt de politie tegen persbureau AFP. Lokale media melden dat hij meerdere foto’s en video’s van de schietpartij deelde op sociale media.

De militair viel eerst zijn commandant aan voordat hij het geweer en munitie stal, meldt meldt de BBC op basis van het Thaise ministerie van Defensie. Vervolgens opende hij het vuur bij een boeddhistische tempel en een winkelcentrum. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers op welke plek vielen.

Dit bericht wordt aangevuld zodra er meer bekend is.