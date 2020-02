Spaanse jongeren vrijgesproken van moord op Nederlandse filmeditor

Vier minderjarigen zijn door de jeugdrechter op Mallorca vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van filmeditor Wouter van Luijn. Dat schrijven lokale Spaanse media zaterdag. Van Luijn werd in de zomer van 2018 zwaar mishandeld op het Spaanse eiland en overleed aan de gevolgen van die mishandeling.

Het viertal zou de gewonde filmeditor in een auto hebben geholpen, en hem naar een ziekenhuis hebben gebracht. De vier hielden vol dat ze geen rol hadden gespeeld bij de mishandeling en niet wisten wie Van Luijn had toegetakeld. De vier stonden vrijwillig dna af om hun onschuld te bewijzen.

Lees ook: Wouter van Luijn stelde iedereen gerust

Hoofdverdachte

De bestuurder van het voertuig, Adrián F., is de hoofdverdachte in de zaak. Hij legde wisselende verklaringen af over wat er met de Nederlander was gebeurd. Zo zei hij onder meer dat een groep jongeren verantwoordelijk was voor de mishandeling, schrijft persbureau ANP. Een jeugdrechter sprak F. vrij.

De 34-jarige Nederlander werd aangevallen in een wegens drugshandel beruchte krottenwijk, Son Banya. Daarna werd de cineast zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed, vermoedelijk aan de gevolgen van een inwendige bloeding.