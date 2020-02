PSV verslaat Willem II met 3-0 en boekt eerste overwinning van 2020

PSV heeft zaterdag tegen Willem II een einde gemaakt aan een reeks slechte resultaten. Het elftal van trainer Ernest Faber versloeg de Tilburgers met 3-0. Voor PSV was het de eerste overwinning in het nieuwe jaar.

Denzel Dumfries opende in de 32ste minuut de score. Voor de rechterverdediger betekende het zijn zesde doelpunt dit seizoen in de eredivisie en zijn derde dit jaar. De 2-0 kwam in de 70ste minuut op naam van Ryan Thomas. In blessuretijd schoot Mike Trésor Ndayishimiye de bal knullig in eigen doel. Hij zag niet dat keeper Timon Wellenreuther naar links was uitgeweken. PSV blijft ondanks de zege op de vijfde plaats staan. De achterstand op nummer vier Willem II is nu nog één punt.

De club startte 2020 met een gelijkspel tegen VVV-Venlo (1-1). Daarna volgde uitschakeling in het bekertoernooi tegen eerstedivisionist NAC Breda (2-0) en opnieuw een gelijkspel, tegen FC Twente (1-1). Na het verlies van zondag bij koploper Ajax (1-0) kwam het elftal van trainer Ernest Faber nog vaster op de vijfde plaats te staan.

Volgende week wacht voor PSV de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Willem II ontvangt een dag later FC Utrecht. Alle duels van zondag aanstaande zijn in verband met het verwachte noodweer afgelast. (ANP)