Politie: aangehouden man in Colombia daadwerkelijk Saïd R.

De man die vrijdag in de Colombiaanse stad Medellín is aangehouden, is daadwerkelijk de voortvluchtige crimineel Saïd R. Dat bevestigt de politie zaterdag „na succesvolle identificatie”. R. wordt door politie en justitie gezien als de rechterhand van Ridouan Taghi en was een van de meestgezochte criminelen van Nederland. Hij wordt onder meer verdacht als opdrachtgever van meerdere liquidaties.

De politie hield sinds vrijdag een slag om de arm omdat „identificatie” nog moest bevestigen of het inderdaad om R. ging. Hij werd door Colombiaanse politie aangehouden in een flatgebouw in Medellín. Dat gebeurde in samenwerking met de Amerikaanse FBI en Drug Enforcement Administration (DEA). Het Openbaar Ministerie zal om zijn uitlevering vragen. De procedure hiervoor zal naar verwachting „enige tijd” duren, aldus de politie.

Met de arrestatie van R. zijn alle hoofdverdachten in de top van Taghi’s organisatie opgepakt.

