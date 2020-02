Minister-president Thüringen stapt tóch meteen op, na rel met AfD

De minister-president van de Duitse deelstaat Thüringen, die woensdag met parlementaire steun van de AfD werd gekozen, is tóch met onmiddellijk ingang afgetreden. Dat maakte hij zaterdagmiddag via Twitter bekend.

Donderdag had deze Thomas Kemmerich (FDP) onder zware druk al aangekondigd dat hij zijn ambt zou opgeven, maar pas als het deelstaatparlement tot nieuwe verkiezingen zou hebben besloten.

De hele kwestie heeft geleid tot grote onrust in de Duitse politiek. Thüringen was de eerste deelstaat waar een minister-president met steun van de radicaal-rechtse AfD aan de macht werd geholpen. De AfD vierde dat als een overwinning, en een teken van haar onmisbaarheid.

Maar binnen de andere partij werd het als een dijkbreuk gezien, die het uitgangspunt doorbrak dat niet met de radicale anti-immigratiepartij zou worden samengewerkt. Extra gevoelig lag het omdat de AfD inThüringen geleid wordt door de uiterst rechtse Björn Höcke, die zelfs binnen zijn eigen partij zo omstreden is dat de AfD-leiding geprobeerd heeft hem uit de partij te zetten, wat echter niet gelukt is.

Kritiek

Er kwam er afgelopen dagen veel kritiek op de Thüringse afdelingen van FDP en CDU, die Kemmerich samen met de AfD in het zadel geholpen hadden. Maar ook de landelijke leiders van FDP en CDU kwamen zwaar onder vuur te liggen, omdat zij de situatie niet hadden voorkomen.

FDP-voorzitter Christian Lindner zag zich genoodzaakt zijn partijbestuur vrijdag te vragen of hij nog wel het vertrouwen genoot. Dat vertrouwen kreeg hij, onder meer omdat hij erin slaagde Kemmerich te overtuigen zijn functie beschikbaar te stellen.

Mogelijk snelle verkiezingen

De positie van CDU-voorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer in haar eigen partij is ernstig verzwakt. Het lukte haar niet de CDU-afdeling in Thüringen ertoe te bewegen om meteen in te stemmen met nieuwe verkiezingen in de deelstaat. Snelle peilingen wijzen uit dat de CDU daarbij zou terugvallen van 21,7 procent bij de laatste verkiezingen tot 12 procent nu.

Niettemin besloten de landelijke leiders van CDU, CSU en SPD zaterdag in coalitie-overleg in Berlijn dat Thüringen op snelle verkiezingen moet aansturen, en dat het parlement nu snel een nieuwe minister-president moet kiezen.

Bondskanselier Merkel heeft zaterdag de staatssecretaris ontslagen die belast was coördinatie van het regeringsbeleid in de oostelijke deelstaten (de voormalige DDR), waaronder Thüringen. Deze Christian Hirte (CDU) had na de verkiezing van Kemmerich met AfD-steun, zijn hartelijke felicitaties aan hem getwitterd, met daarbij zijn blijdschap dat de linkse deelstaatregering van Die Linke, SPD en de Groenen nu verslagen was.