Koperdiefstal op en rond het spoor opnieuw afgenomen

Het aantal koperdiefstallen op en rond het spoor is voor het derde jaar op rij afgenomen. Het aantal diefstallen of pogingen tot lag vorig jaar op 65, meldt spoorbeheerder ProRail zaterdag. Daarmee ligt het aantal diefstallen „historisch laag”. De afname komt onder meer doordat de koperen kabels op steeds meer plekken vervangen zijn door aluminium.

Het dalende aantal diefstallen zorgde ook voor minder vertraging. Koperdiefstal veroorzaakte vorig jaar voor ruim 2.300 minuten vertraging, omdat treinen pas weer kunnen rijden als kabels vervangen zijn. In 2018 liepen treinen door koperdieven nog 7.201 minuten vertraging op. De geschatte materiële schade bedroeg ruim 155.000 euro. In 2011 was ProRail nog bijna 3 miljoen euro kwijt om de gestolen of vernielde kabels te vervangen.

Het aantal koperdiefstallen nam sinds het hoogtepunt in 2011, toen meer dan 500 meldingen binnenkwamen, vrijwel ieder jaar af. ProRail schrijft de afname toe aan „een aantal succesvolle preventieve maatregelen” die sindsdien zijn genomen. De belangrijkste daarvan is het vervangen van koperen kabels door aluminium kabels. Aluminium werkt volgens ProRail „even goed” maar is door de lagere verkoopwaarde minder diefstalgevoelig.

