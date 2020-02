Wachtend op mijn beurt om een koffie bij Starbucks te bestellen staat een prettig uitziende vijftiger voor me in de rij. Het vriendelijk service-meisje vraagt zijn naam om op de koffiebeker te noteren. Hij zegt Khalid. „Hoe?” zegt zij. Nu vet aangezet meldt hij „Kh(G)alid”. Zij vraagt het verontschuldigd nogmaals en hij meldt: „Jan Jaap”. Zij schrijft het stoïcijns op de beker.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl