KNMI waarschuwt voor storm Ciara, code oranje zondag van kracht

Het KNMI heeft zaterdag de weerswaarschuwing voor de naderende storm Ciara verhoogd. Vanaf zondagavond is code oranje in heel het land afgekondigd. Het KNMI verwacht „zeer zware windstoten” tot 120 kilometer per uur, aanvankelijk in het noordwesten en later op zondagavond ook verder landinwaarts.

Het hele land krijgt vanaf zondagmiddag te maken met storm Ciara. Windstoten tussen de 75 en 100 kilometer per uur zullen vanaf het middaguur niet ongebruikelijk zijn; code geel was daarom al afgekondigd. Vanwege de toenemende windstoten zal tussen 19.00 en 22.00 uur code oranje van kracht zijn.

Het KNMI kondigt code oranje af als er grote kans is op gevaarlijk of extreem weer, met hoge kans op schade, letsel of overlast. Na het passeren „een lijn met actieve buien” zal de storm in kracht afnemen, maar windstoten tot 100 kilometer per uur zullen waarschijnlijk ook maandag nog aanhouden.

Hinder verwacht

NS en ProRail rijden vooralsnog met een normale dienstregeling, maar verwachten wel hinder door de storm. „We adviseren reizigers het weerbericht in de gaten te houden en vlak voor vertrek de NS Reisplanner te raadplegen.” Ook Schiphol roept reizigers rekening te houden met „eventuele vertragingen en annuleringen van vluchten”.

Ciara is de eerste storm die door het KNMI bij naam wordt genoemd. In andere landen is het al gebruikelijk om stormen te benoemen, afwisselend een jongens- en meisjesnaam. Naamgeving van stormen moet het „bewustzijn van gevaarlijk weer verhogen”, hoopt de metereologische dienst.

