Franse en Malinese militairen doden 30 jihadisten in West-Afrika

Bij militaire operaties van het Franse en Malinese leger in de Sahel-regio zijn de afgelopen dagen zeker dertig extremisten gedood. Dat meldt persbureau AP zaterdag. In de regio houden zich veel jihadistische strijders op.

Bij luchtaanvallen met drones in het grensgebied van Mali, Niger en Burkina Faso werden vrijdag twintig extremisten gedood, zo maakte het Franse leger bekend. Tien andere jihadisten kwamen eerder in de week om het leven. In het grensgebied zijn onder meer aanhangers van terreurgroep Islamitische Staat (IS) en van Al-Qaida actief. Aan de Franse en Malinese zijde vielen geen slachtoffers.

G5 Sahel

De Franse troepenmacht is sinds 2014 in de Sahel actief, als onderdeel van operatie Barkhane. Die operatie is bedoeld om de opmars van jihadistische strijdgroepen in de regio tegen te gaan. Eerder deze maand maakte het land bekend zeshonderd extra militairen uit te zenden, waarmee het totaal aantal Franse strijdkrachten in de regio uitkomt op ruim vijfduizend.

Frankrijk werkt met vijf West-Afrikaanse landen in de regio samen om de terreurgolf te bestrijden. Het gaat om Mali, Burkina Faso, Tsjaad, Niger en Mauritanië, die samen de G5 Sahel vormen.