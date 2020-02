14 miljoen euro voor aanpak racisme in voetbal

Het kabinet stelt de komende drie jaar 14 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van racisme in het voetbal. Na die periode volgt een evaluatie, en wordt er mogelijk meer geld vrijgemaakt. Dat hebben ministers Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport, VVD) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) zaterdag bekendgemaakt.

Zaterdag werd in Amsterdam een plan voor de aanpak van racisme en discriminatie in het voetbal gepresenteerd. Daarbij waren ook KNVB-directeuren Eric Gudde (betaald voetbal) en Jan Dirk van der Zee (amateurvoetbal) aanwezig.

Het plan bevat twintig maatregelen. De overheid wil vooral inzetten op bewustwording en voorlichting over racisme en discriminatie. Ook moet apparatuur worden ontwikkeld die racistische uitingen in stadions kan herkennen. Bij discriminerende spreekkoren in het betaald voetbal wordt voortaan opgeroepen om te stoppen. Gebeurt dat niet, dan wordt een wedstrijd tijdelijk of definitief stilgelegd. Wie zich schuldig maakt aan discriminatie, kan bovendien een stadionverbod van tien jaar krijgen. De maximale duur van zo’n verbod is nu nog vijf jaar. Daarbij worden clubs verplicht om aangifte te doen.

Moreira

Aanleiding voor het plan is het gedrag van supporters van FC Den Bosch in november vorig jaar tijdens een thuiswedstrijd tegen Excelsior. De wedstrijd in de eerste divisie werd in de eerste helft stilgelegd vanwege racistische uitingen richting Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira. Dat leidde tot veel verontwaardiging, onder meer omdat FC Den Bosch aanvankelijk het incident bagatelliseerde. Premier Mark Rutte ging met minister Bruno Bruins (Sport, VVD) en Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) langs bij de KNVB om het racisme op de Nederlandse voetbalvelden aan te pakken.

In de tuchtzaak tegen FC Den Bosch werd vorige week geëist dat de tribunevakken waar de daders zaten twee thuisduels leeg blijven en dat supporters van die vakken ook niet elders in het stadion worden toegelaten. De club wordt onder meer verweten onvoldoende maatregelen te hebben genomen tegen mogelijke wanordelijkheden. De tuchtcommissie doet volgende week uitspraak. FC Den Bosch maakte de dag na de wedstrijd al excuses voor hun eerste reactie en liet vorige week weten elke straf te accepteren.