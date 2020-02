Zwitserse skilift stort neer, vier zwaargewonden

Een skilift in het Zwitserse dorp Stoos is donderdagavond neergestort. Hierbij raakten vier mensen zwaargewond, van wie twee nog steeds in kritieke toestand verkeren. Dat heeft de Zwitserse politie vrijdag bekendgemaakt.

De afdalende stoeltjeslift kwam rond 22.00 uur in botsing met een staalkabel die vastzat aan een pisteprepareermachine. Hierop brak het met een kap overdekte bankje van de kabel waar die normaal gesproken aan hangt. Het geheel stortte met de vier inzittenden en al tien meter naar beneden.

De slachtoffers zijn drie mannen van tussen de 33 en 40 jaar oud en een 33-jarige vrouw. De vrouw en een man van 40 liepen „levensbedreigende verwondingen” op. Het viertal is opgenomen in verschillende ziekenhuizen in het kanton Schwyz. De andere inzittenden van de skilift, die op andere bankjes zaten, bleven ongedeerd. Wel hebben zij het ongeluk zien gebeuren en slachtofferhulp gekregen.

De betreffende lift stopt normaal gesproken om 16.00 uur. Donderdagavond was hij echter beschikbaar voor medewerkers van chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli, die een evenement op de berg hadden. Alle slachtoffers werken voor de chocolatier en waren met de lift onderweg naar huis op het moment van het ongeluk.

De directeur van de skiliften stelt tegenover de Luzerner Zeitung dat het de eerste keer is dat een dergelijk incident zich voordoet in Stoos. Ongelukken met skiliften zijn zeer zeldzaam.

Stoos ligt zo’n 45 kilometer onder Zürich.