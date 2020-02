Zeeschildpad breekt record

Twee kilo woog de onechte karetschildpad Yoshi toen ze door Japanse vissers naar een Zuid-Afrikaans aquarium werd gebracht.

Naam: onechte karetschildpad Wetenschappelijke naam: Caretta caretta Leefplek: Atlantische Oceaan, Stille Oceaan, Indische Oceaan, Middellandse Zee Uiterlijk: roodbruin rugschild, grote kop (zo’n 30 cm). Schild zo’n 100 cm Gewicht: 100 kg, uitschieters tot 200 kg Opvallend: eet in tegenstelling tot de echte karetschildpad niet alleen sponzen maar vooral kreeftachtigen

Twintig jaar later, in 2018, woog ze 183 kilo en werd ze vrijgelaten. Sindsdien heeft ze zich ontwikkeld tot recordbreker: in 740 dagen zwom ze 35.400 kilometer, een gemiddelde van 48 kilometer per dag. Geen andere gezenderde zeeschildpad zwom aan één stuk zo snel. De allersnelste gezenderde schildpad is ze niet: Noci, vrijgelaten uit hetzelfde aquarium, zwemt nu ongeveer een jaar rond en bereikte al snelheden van 54 kilometer per dag.

Yoshi is inmiddels overgestoken naar de westkust van Australië. Wat tegenstroom heeft ze wel: „She is in a lovely warm 27 °C, with a very gentle SE current and a southerly wind of about 13km/h”, schrijven haar voormalige verzorgers in hun blog.