Record: vorig jaar tweehonderdduizend nieuwe bedrijven in Nederland

Nog niet eerder zijn in Nederland zoveel bedrijven opgericht als in het afgelopen jaar. In totaal werden 207.000 nieuwe bedrijven geregistreerd. Dit waren er 23.000 meer dan in het jaar ervoor. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekendgemaakt.

Onder de nieuwe bedrijven waren vorig jaar de ‘specialistische zakelijke diensten’ het populairst. Daaronder vallen bedrijv, waaronder zaken als managementadviesbureaus en vertaalbureaus. Daarop volgt de sector handel en daarna de bouw.

Opvallend is de groei van het aantal internetwinkels. Daarvan werden er 15.000 opgericht. Dat is ruim twee keer zoveel als in 2018. Volgens voorlopige cijfers richten veruit de meeste webwinkels zich op kleding. Daarna volgen de webwinkels die andere ‘non-food producten’ verkopen, zoals cosmetica en tijdschriften. Op de derde plek staan webwinkels die huis- en tuinartikelen verkopen

Webwinkels zijn lang niet altijd succesvol; één op de negen werd vorig jaar opgeheven.

Hoewel het aantal gestaakte ondernemingen vorig jaar ook op een hoogtepunt kwam, nam het aantal bedrijven per saldo wel toe. Op 1 januari 2020 waren 1,85 miljoen Nederlandse bedrijven actief, een jaar eerder waren dat er 1,75 miljoen.