‘We zijn in 2020. Het is niet gek dat er een buitenlands meisje in je klas zit’

Stewardess

„Mijn opleiding duurt twee jaar. Ik hoop te kunnen doorstromen naar een hoger niveau want ik wil eigenlijk stewardess worden. Al van kleins af aan. We vliegen vaak naar Marokko en ik vond de stewardessen altijd supermooi, met die lippenstift en die kleren. Zo wilde ik er ook uitzien. Nu wil ik het ook voor het reizen. En om mensen te helpen. Dat mensen naar mij toe komen als er iets is vind ik fijn, dan voel ik me goed. Ik ben heel open, ik kan met iedereen praten. Ook al ken ik jou niet, ik praat meteen over je hele leven. Ik werk in een kledingwinkel; achter de kassa praat ik ook gewoon over wat ik vandaag heb meegemaakt. Mensen vinden dat leuk.”

Foto John van Hamond Naam: Noha Mourahine (17), Den Bosch Zit in: 1 mbo 2 helpende zorg en welzijn Woont met: vader, moeder, zus (23) Vader: ex-gastarbeider Moeder: boekhouder

Levende muizen

„Ik heb op een groene vmbo-school gezeten. Dat was niets voor mij, ik hou niet van tuinieren. Maar ik kon maar tussen twee scholen kiezen en over de andere had ik gehoord dat er werd gepest. Ik hou van honden en katten, maar op die school waren eenden, paarden, geiten, kippen. Het stonk zo erg. Er was één lokaal met hagedissen en slangen. Die moesten we kevers, sprinkhanen en muizen voeren. Levende muizen. Die moest je aan de staart vasthouden en aan de slang geven. Zag je zo’n bobbel die steeds lager ging. Gelukkig ben ik in één keer geslaagd. De praktijkvakken had ik heel slecht gemaakt maar voor Engels en Nederlands had ik een acht. Daar was ik echt trots op.”

Snor

„Ze vonden het op die school heel raar om een Marokkaans meisje in de klas te hebben. Ze dachten altijd dat ik behaard was. Ik heb niet eens een snor maar ik kreeg altijd opmerkingen. In de tweede kwam er een jongen naar mij toe die zei: ‘Heb jij ook borsthaar?’ Het was niet dat ik gepest werd, volgens mij hadden ze niet door dat het niet leuk voor mij was. Maar het ging soms te ver, dan kwam ik huilend thuis. De school is wel veranderd. Nu zitten in alle klassen getinte mensen, zelfs veel die een hoofddoek dragen. De laatste twee jaar had ik een heel leuke klas. Als nu iemand over een snor zou beginnen zou ik zeggen: wat is dit voor onzin. We zijn in 2020. Het is niet gek dat er een buitenlands meisje in je klas zit.”

Make-up

„Mijn zus en ik zijn een wereld van verschil. Zij is van het leren en studeren, als ze iets niet snapt zoekt ze het gelijk op. Ze studeert rechten aan de Erasmus Universiteit. Ze is heel duidelijk. Als ze denkt dat ik een foute kant op ga, zegt ze het ook. Ik ben nogal van het laatste moment. Als ik vaak te laat kom, geeft ze me hele preken. Ik ben blij dat ik een zus heb. Ze weet wat er gaande is, gaat mee met de tijd. Als ik make-up wil halen en mijn moeder zegt: ‘dat heb je toch niet nodig’, dan zegt mijn zus: ‘hallo, ze is zeventien, dat kan ze toch wel dragen’. Zij snapt mij heel goed.”

Dit zegt haar moeder

„Noha heeft niet zoveel interesse in leren als haar zus. Ze wil stewardess worden en dat past ook bij haar. Ze is lief en zorgzaam en kan goed omgaan met mensen. En ze helpt mensen graag.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 februari 2020