Voor het eerst in jaren mag weer gejaagd worden op olifanten in Botswana

Voor het eerst in ruim vijf jaar tijd mag in Botswana weer gejaagd worden op olifanten. Het Afrikaanse land heeft vrijdag zes vergunningen geveild voor het jagen op in totaal zestig olifanten, meldt persbureau Reuters. De zogenoemde jachtpakketten zijn verkocht voor 25,7 miljoen Botswaanse pula (ruim 2,1 miljoen euro).

Volgens de Botswaanse autoriteiten is het schieten van de olifanten noodzakelijk om conflicten tussen de dieren en mensen te voorkomen. Botswaanse boeren hebben last van olifanten die op zoek naar planten hun gewassen en woningen slopen. Dierenrechtenactivisten vrezen echter dat gereguleerde jacht op olifanten de vraag naar ivoor kan doen toenemen, wat zou kunnen leiden tot meer illegale stroperij in het land.

Militairen onderzoeken het karkas van een gestroopte olifant. Foto Siphiwe Sibeko/Reuters

Alleen Botswaanse bedrijven mochten bieden op de jachtpakketten. Het is de eerste veiling die plaatsvindt sinds het verbod op de olifantenjacht is opgeheven. De regering heeft eerder toestemming gegeven voor de stroperij van 272 olifanten. Dit moet op een „ethische wijze” gebeuren en mag alleen in gebieden waar geregeld „botsingen tussen mens en natuur” plaatsvinden.

In 2014 voerde toenmalig president Ian Khama een verbod op de olifantenjacht in. Aanleiding hiervoor was een onderzoek waaruit bleek dat de olifantenpopulatie op het Afrikaanse continent in zeven jaar tijd met 30 procent was afgenomen. Vorig jaar maakte Khama’s opvolger Mokgweetsi Masisi een einde aan dit verbod om Botswaanse boeren beter te beschermen. In Botswana leeft met 130.000 dieren de grootste olifantenpopulatie ter wereld.