Verhoogde concentratie lood in drinkwater zes Utrechtse scholen

Bij zes basisscholen in Utrecht is een verhoogde concentratie lood gevonden in het drinkwater. Dat heeft de gemeente Utrecht donderdag bekendgemaakt. In een van de scholen is de te grote hoeveelheid lood aangetroffen in de leidingen van het gebouw zelf. Er mag in de zes scholen voorlopig geen water meer uit de kraan meer worden gedronken.

De scholen waar de verhoogde concentratie lood is gevonden zijn: de Gertrudisschool, De Piramide, Taalschool Utrecht, SBO Belle van Zuylen, de St. Jan de Doperschool en de Ludgerschool.

Loden leidingen zijn sinds 1960 verboden. Eind januari kwam aan het licht dat bij veertien gemeentelijke gebouwen in Amsterdam-Noord te veel lood in het drinkwater bij onder meer vier kinderdagverblijven was aangetroffen. Die verblijven zijn gehuisvest in oude gebouwen. Daarop besloot ook de gemeente Utrecht onderzoek te laten doen naar het drinkwater bij de Utrechtse basisscholen en kinderdagverblijven die vóór 1960 zijn gebouwd.

In totaal gaat het om 71 gebouwen, waarvan de eerste 25 nu zijn onderzocht. Bij vijf van de scholen werd een verhoogd loodgehalte gevonden in het water vlakbij de watermeter. Die scholen worden verder onderzocht. Bij gebouwen waar het lood in de leiding zelf wordt aangetroffen, zegt de gemeente de leidingen te gaan vervangen.

Advies Gezondheidsraad

In Nederland hebben naar schatting 100.000 tot 200.000 woningen nog loden leidingen. De Gezondheidsraad adviseerde het kabinet in november dat alle loden waterleidingen in oude woningen zouden moeten worden gesaneerd.

Een verhoogde concentratie lood in het water kan met name schadelijk zijn voor kleine kinderen en zwangere vrouwen. Jonge kinderen kunnen door een verhoogde inname van lood onder meer een lager IQ ontwikkelen. De norm voor de maximaal toegestane loodinname ligt nu nog op 10 µg/l. Maar omdat lood schadelijker blijkt dan eerder werd gedacht, moet die grens volgens de Gezondheidsraad worden aangescherpt naar 5 µg/l. Loodgehalten in huizen en gebouwen met oude leidingen kunnen oplopen tot 35 µg/l.