Twitter wil tweede scherm tijdens de wedstrijd zijn

Wie deze zomer hoogtepunten wil zien van de Olympische Spelen kan niet alleen terecht bij NOS of Eurosport, maar ook op Twitter. Het sociale mediaplatform kondigde vorig jaar een deal aan met Eurosport, dat de uitzendrechten heeft, om beelden uit Tokio live te kunnen aanbieden – in sommige landen met vertraging, in Nederland rechtstreeks.

Het initiatief is onderdeel van een jarenlange wens van Twitter om hét ‘tweede scherm’ worden. Geen aandacht stelen van andere media, maar bestaan náást tv en games. Als discussieplatform, maar in toenemende mate óók als een plek waar je producties van andere media kan kijken.

Het bedrijf is daarbij niet vies van een stuntje. Zondag strooide het confetti uit over de winnaars van de Super Bowl, het grootste sportevenement van de VS. Op de confetti geprint stonden tweets van American-footballfans, hashtag #nfltwitter.

Grote sportevenementen zorgen altijd voor veel drukte op het platform, zegt het bedrijf. Rond de Super Bowl in 2018 zou Twitter 19 procent meer bezoekers hebben getrokken dan op normale dagen – het door Twitter ingeschakelde onderzoeksbureau zag bovendien bij andere media een afnemend bereik.

Reden om bij ons te adverteren, zegt Twitter. Een campagne op het platform zou het effect van een tv-commercial aanzienlijk versterken. Maar wil Twitter die belofte waarmaken, dan heeft het bedrijf content nodig om de aandacht van fans op het tweede scherm te houden. Daar trok Twitter de afgelopen jaren steeds meer mankracht voor uit, met teams die actief proberen samen te werken met bedrijven uit de entertainment-, sport- en gamingsector.

Als Twitters ‘head of gaming content partnerships’ ziet Rishi Chadha het als zijn verantwoordelijkheid om „samen met de partners cool shit te bedenken waar we geld aan kunnen verdienen”, zegt hij grijnzend tijdens een Skype-interview. Omzet, bereik en relevantie zijn de pijlers van zijn programma, waarmee hij probeert game-uitgevers en e-sportsbedrijven aan het platform te koppelen. In zijn sector gaat dat onder meer om live videodeals, zoals de sporttak met de Olympische Spelen heeft, maar ook om het selectief aanjagen van tweets via het Twitter Gaming-account.

Chadha had het in het begin wat gemakkelijker dan zijn collega’s bij sport. „De meeste gamers zitten al op Twitter.” Hij ziet zijn platform als „dienend voor de publieke discussie” over gaming. Dat het debat de afgelopen jaren soms notoir giftig was, waarbij vrouwelijke gamemakers vaak intimiderende en bedreigende reacties ontvingen, daar wil hij niet te veel over kwijt. „We zoeken altijd naar nieuwe manieren om discussies schoner te maken”, wijzend op een recente update die het mogelijk maakt om aanstootgevende reacties te verbergen.

Game Awards

De manier waarop over games wordt gesproken varieert van land tot land, maar veel grote thema’s zijn hetzelfde. Chadha deelt regelmatig statistieken: grote gamewedstrijden zijn populair, maar ook controverses en awardshows leveren Twitter veel aandacht op.

De samenwerking met Eurosport is nieuw, maar Twitter heeft al vier jaar iets soortgelijks met de Game Awards, een grote jaarlijkse prijsuitreiking in gameland. Twitter verkoos in december de populairste gamingtweet van het jaar, liet gamers via privéberichten stemmen op hun favorieten en zond de ceremonie uit op het platform.

Chadha spreekt over het „verheffen” van partners, maar Twitter zelf verdient er natuurlijk goed aan. Hoeveel precies maakt hij niet bekend. Maandelijks twittert hij wel statistieken, over welke e-sportteams het meest gesproken wordt, over welke games het populairst zijn – e-sportsteam G2 en schietgame Fortnite in Nederland. Sinds Chadha’s aantreden in 2017 steeg het aantal gamegerelateerde tweets van 450 miljoen naar een miljard.

Op Twitter adverteren rond games gaat nog niet altijd goed. „Een gamebedrijf kwam voor het eerst op Twitter en deed een stunt met jurkjes voor vrouwelijke e-sporters.” Verkeerde inschatting van de markt: vrouwelijke e-sporters dragen ook gewoon jerseys, net als de mannen.