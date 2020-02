Trump bevestigt dood van kopstuk Al-Qaida in Jemen

Het Amerikaanse leger heeft volgens president Donald Trump een leider van terreurgroep Al-Qaida gedood in Jemen. Qasim al-Raymi, leider van Al-Qaida op het Arabische Schiereiland, zou zijn omgebracht bij een aanval. Dat heeft het Witte Huis donderdag verklaard, melden internationale persbureaus. Al-Raymi is een van de oprichters van Al-Qaida op het Arabische Schiereiland, een deel van het terreurnetwerk dat wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste takken, vooral vanwege pogingen aanslagen te plegen in de Verenigde Staten.

In een videoboodschap van 18 minuten eiste Al-Raymi onlangs nog de verantwoordelijkheid op voor een dodelijke schietpartij op de Amerikaanse marinebasis Pensacola, begin december. Daarbij schoot een Saoedische militair die een training volgde op de basis drie Amerikaanse militairen dood. Al-Raymi noemde in de boodschap de pleger van die aanslag, Mohammed Alshamrani, een held. De schutter opende het vuur in een klaslokaal op de basis in Florida. Drie mensen kwamen daarbij om en tien anderen raakten gewond voordat Alshamrani zelf werd doodgeschoten. Naar aanleiding van de aanslag werden 21 Saoedische militairen door de VS naar huis gestuurd.

Drone-aanval

De verklaring van Trump is een bevestiging van eerdere aanwijzingen dat al-Raymi zou zijn omgekomen. Eind januari werd een gebouw in oostelijk Jemen waar strijders van Al-Qaida verbleven, verwoest - vermoedelijk door een Amerikaanse drone-aanval. Volgens onbevestigde berichten kwam al-Raymi daarbij om.

Hoewel Trump de dood van al-Raymi bevestigde, zei hij in zijn verklaring niet wanneer de Amerikaanse operatie is uitgevoerd. Ook gaf hij geen details over hoe al-Raymi is omgebracht. „We zullen doorgaan met het beschermen van de Amerikaanse bevolking door terroristen die ons kwaad willen doen op te sporen en uit te schakelen”, aldus de president in zijn verklaring.