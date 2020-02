Topman Credit Suisse stapt op na spionageschandaal

Topman Tidjane Thiam van Credit Suisse legt zijn werkzaamheden neer. Dat heeft het bedrijf vrijdag bekendgemaakt. De Zwitserse bank noemt geen aanleiding voor het terugtreden van Thiam. In een eigen toelichting van het vertrek, spreekt Thiam vrijdag over het spionageschandaal waardoor Credit Suisse vorig jaar in opspraak raakte.

Vorig jaar werd bekend dat de Zwitserse bank privédetectives had opgedragen oud-topbankier Iqbal Khan te schaduwen, nadat hij was overgestapt naar concurrent UBS. Credit Suisse zou bang zijn geweest dat Khan medewerkers zou overhalen om ook over te stappen. Thiam laat vrijdag weten dat hij niets afwist van het bespioneren van de oud-werknemer van Credit Suisse. Volgens hem had het nooit mogen gebeuren en heeft het het bedrijf beschadigd. In september sprak de raad van commissarissen nog zijn steun uit voor de Ivoriaan Thiam.

De 57-jarige Thiam, die sinds 2015 de leiding had over de Zwitserse bank, wordt opgevolgd door Thomas Gottstein. Op het moment heeft die de leiding over de Zwitserse tak van het bedrijf.