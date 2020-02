‘Taghi’s adjudant Saïd R. aangehouden in Colombia’

De Amsterdamse crimineel Saïd R. (47) lijkt vrijdag aangehouden in de Colombiaanse stad Medellín. De Landelijke Eenheid van de Nederlandse politie laat weten dat „identificatie” nog moet uitwijzen of de aangehouden man inderdaad R. is. Na de aanhouding van Ridouan Taghi in december vorig jaar, was R. één van de meest gezochte mannen van Nederland.

De Colombiaanse politie heeft R. in samenwerking met de Amerikaanse FBI en DEA vrijdag aangehouden. De Telegraaf meldt op basis van Colombiaanse bronnen dat de aangehouden man inderdaad Saïd R. is. Voor tips die zouden leiden tot zijn aanhouding is in Nederland eerder een beloning van 100.000 euro uitgeloofd.

Het OM ziet in R. de hoofdrolspeler bij twee liquidaties en twee pogingen daartoe en bij het voorbereiden van verschillende moordaanslagen. Hij was volgens de Nederlandse opsporingsdiensten en justitie lid van de inner circle rondom Ridouan Taghi, die in december werd aangehouden in Dubai. De moorden waarvoor justitie R. verantwoordelijk houdt, maken onderdeel uit van het meervoudige liquidatieproces Marengo.

PolitieLE Landelijke Eenheid Vandaag is vermoedelijk Saïd R. in Medellin aangehouden, door de Colombiaanse politie, in samenwerking met de Landelijke Eenheid, DEA en FBI. Dit liet DEA weten. De identificatie vindt plaats, waarna we naar verwachting kunnen bevestigen dat het om Saïd R. gaat 7 februari 2020 @ 15:12 Volgen

Saïd R. is na de arrestatie van Ridouan Taghi de belangrijkste verdachte in de strafzaak Marengo die nog voortvluchtig is. Wie is deze man?