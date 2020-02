Schutter El Paso aangeklaagd voor haatmisdaden

De man die in augustus vorig jaar 22 mensen doodschoot in het Amerikaanse El Paso is vrijdag aangeklaagd voor het plegen van haatmisdaden. Dat meldt persbureau AP. De openbaar aanklager noemde de daad van de 21-jarige Patrick Crusius, waarbij onder meer acht mensen met een Mexicaans paspoort omkwamen, „binnenlands terrorisme” en een aanval tegen een complete etnische groep. De aanklacht betekent dat Crusius de doodstraf zou kunnen krijgen.

Lees ook: Aanval op latino’s schrikt het veilige El Paso op

Crusius opende begin augustus op klaarlichte dag in een Walmart-vestiging in El Paso, vlakbij de grens met Mexico, het vuur. Hij zou later bekennen dat hij zijn vizier specifiek had gericht op mensen van Mexicaanse origine. Bij de schietpartij raakten nog eens 25 mensen gewond. In de aanklacht tegen Crusius wordt gesproken over negentig haatmisdaden.

Het voertuig van Crusius werd kort na de schietpartij langs de kant van de weg staande gehouden. De schutter bekende snel dat hij de persoon was die in het winkelcentrum het bloedbad had aangericht. Vlak voor zijn daad verscheen op het extreemrechtse internetforum 8chan nog een racistisch manifest van Crusius’ hand. Daarin noemde hij de schietpartij een „antwoord op de Hispaanse invasie van Texas”.