Sanoma verkoopt alle Nederlandse tijdschriften

Näkemiin. Fins voor: vaarwel. 2019 was het jaar waarin het Finse mediaconcern Sanoma definitief afscheid nam van het Nederlandse tijdschrift.

Aan DPG Media, voorheen de Persgroep, verkoopt het bedrijf geliefde titels als Libelle, Margriet en Donald Duck, alsmede NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland. En naar Talpa ging in februari 2019 al de uitgever van Linda, een van de succesvolste bladen van de laatste jaren.

Daarmee doet Sanoma, dat zich nu louter gaat richten op schoolboeken in onder meer Nederland en België en publieksmedia in Finland, een bedrijfsonderdeel van de hand dat 2019 afsloot met minder omzet en minder winst. De moeizame advertentiemarkt voor papieren media speelt het bedrijf in Hoofddorp parten. Sanoma Nederland haalde vorig jaar een omzet van 368 miljoen euro. In 2018 was de omzet nog 424 miljoen.

De brutowinst van de Nederlandse bladen, exclusief de kosten die zijn gemoeid met de overname, daalde 10 miljoen tot 70 miljoen euro.

Dat meldde het concern vrijdag bij de publicatie van de jaarcijfers. Sanoma boekte een afschrijving van 105 miljoen gerelateerd aan de verkoop van zijn Nederlandse bladen. Bij Sanoma Nederland werken ruim negenhonderd mensen.

Schoolboeken

Sanoma gaat de opbrengst van de verkoop gebruiken om zijn schulden te verminderen. Het bedrijf heeft 400 miljoen in kas voor overnames. Die liggen naar verwachting vooral op het gebied van (digitale) schooluitgaven. Vorig jaar kocht Sanoma onder meer de Nederlandse educatie-dienstverlener Iddink.

Met de schoolboeken en de kranten en tv-zenders in Finland haalde Sanoma in 2019 een omzet van 913 miljoen. Dat is 2 procent meer dan een jaar eerder. Dat komt vooral door de overname van Iddink. Sanoma’s winst bedroeg 63 miljoen, 13 procent minder dan in 2018.

Susan Duinhoven, de Nederlandse bestuursvoorzitter van het aan de Finse beurs genoteerde bedrijf, noemt de ontwikkelingen van het afgelopen jaar een „succesvolle transformatie”. Zij vindt het bedrijf nu beter gebalanceerd (minder afhankelijk van de vluchtige advertentiemarkt): 45 procent van de omzet en 55 procent van het brutoresultaat komt van de educatieve tak.

Sanoma’s afscheid van de publieksbladen – waarmee het bedrijf en diens voorlopers als VNU en Spaarnestad groot zijn geworden – begon in feite in 2014. Destijds deed het Fins-Nederlandse bedrijf themabladen als Delicious, Kijk, Motor en Knipmode over aan New Skool Media. Daarna gingen de mannenbladen Panorama, Nieuwe Revu en Playboy naar de Groningse uitgeverij Pijper Media, plus later ook enkele glossy’s.

Goedkeuring

Overigens moet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de verkoop van Sanoma Nederland aan DPG Media nog goedkeuren. Dit voorjaar wordt in die zaak een beslissing verwacht. Als de ACM een brede kijk op de Nederlandse mediamarkt hanteert – waarin Google en Facebook dominante advertentieverkopers zijn – zal de ACM vermoedelijk geen bezwaren zien. Houdt de ACM een beperktere, meer ‘binnenlandse’ definitie aan, dan ziet de toezichthouder een markt van nieuws- en publieksmedia waarop DPG een ijzersterke positie heeft.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft de ACM met klem gevraagd ook te kijken naar de positie van freelance journalisten. Nu bekende tijdschriften en vooral website NU.nl onder hetzelfde dak komen als AD, de Volkskrant en regionale kranten hebben freelance journalisten nog minder verschillende plekken waar zij hun diensten kunnen aanbieden. Eind januari meldde de NVJ dat de ACM de krachtsverhouding tussen grote uitgeverijen en freelancers zal onderzoeken.