Rel tussen buurman en buurman

Een wilde achtervolging door bankendistrict van Zürich, ruzies tussen topmannen op een cocktailparty, een spionagebedrijf dat werd ingehuurd: de rel bij het Zwitserse Credit Suisse leest als een filmscript.

Hoofdrolspeler is Iqbal Khan: geboren in Pakistan en op zijn twaalfde verhuisd naar Zwitserland, waar hij snel opklimt in de bankwereld. In 2013 stapt Khan over van Ernst & Young naar Credit Suisse, waar hij bouwt aan een imposant cv. Hij blijkt een star trader en klimt op tot hoofd van de vermogensbeheertak, die onder zijn leiding sterk groeit.

Aanvankelijk kan Khan het goed vinden met Tidjane Thiam, de Frans-Ivoriaanse bestuursvoorzitter van het bedrijf. Thiam promoveert Khan een aantal keer en noemt hem een „ster”. Khan ziet zichzelf ook als opvolger van Thiam. Misschien is het daarom dat hij gefrustreerd raakt. The Financial Times (FT) beschrijft dat Khan ontevreden is over de weinige publieke optredens die hij van de bank krijgt en het gebrek aan promotiekansen.

Het conflict wordt verder op de spits gedreven als Khan en Thiam buren worden. Khan koopt een huis in het idyllisch gelegen Herrliberg, aan een meer ten zuidoosten van de stad Zürich. De villa ligt pal aan het huis van Thiam – ze delen zelfs een hek.

Khan gaat nogal grondig te werk: hij breekt het huis af en laat het herbouwen: een operatie die bijna twee jaar duurt. Bouwvakkers werken ook in de weekends en op vroege ochtenden door. Volgens het FT dient Thiam hierover een interne klacht in bij Credit Suisse. Een verongelijkte Khan verdedigt zich: hij zou niks misdaan hebben, de grond van zijn villa zou al jaren in het bezit zijn van zijn schoonfamilie.

Dan, in januari 2019, geeft Thiam een cocktailfeest voor vrienden en buren. Daar krijgen Khan en de vriendin van Thiam ruzie over twee aangeplante dennenbomen in de tuin van Thiam, die Khan het zicht op het meer ontnemen. Thiam haalt verhaal bij Khan en wil het buiten uitvechten omdat zijn ondergeschikte geen excuses aanbiedt. Volgens de Zwitserse krant Tages-Anzeiger moeten de mannen uit elkaar worden getrokken.

Ditmaal is het Khan die zijn beklag gaat doet bij Credit Suisse. De verziekte verhouding tussen de twee zorgt ook voor een slechte sfeer op het hoofdkantoor.

Khan krijgt uiteindelijk toestemming om versneld te vertrekken naar de grote concurrent Union Bank of Switzerland (UBS).

Spioneren

Daarna gaan er bij Credit Suisse al snel geruchten rond dat Khan zou proberen om een aantal goed presterende managers mee te nemen naar de concurrent. Die angst wordt verder aangewakkerd doordat Khan na zijn vertrek nog contact blijkt te onderhouden met een aantal belangrijke medewerkers van Credit Suisse. Het is uiteindelijk de operationeel directeur van de bank die besluit om Khan te laten schaduwen.

Via een tussenpersoon huurt Credit Suisse het detectivebureau Investigo in. Eigenlijk is dat bedrijf beter in het innen van schulden, of het bieden van persoonlijke bescherming, dan bedrijfsspionage. Medio september krijgt Khan in de gaten dat hij wordt gevolgd. Hij ziet de auto van Investigo als hij met zijn vrouw zijn 6-jarige zoontje afzet bij voetbaltraining.

Over de gebeurtenissen daarna verschillen de lezingen. Volgens Khan volgen drie mannen hem en zijn vrouw in een wilde rit door de straten van Zürich, en leidt dit uiteindelijk tot een fysieke confrontatie. Maar volgens het bureau was er maar één detective en was het juist Khan die de man achtervolgde.

Hoe dan ook, Credit Suisse moet toegeven dat Khan op werkdagen bespioneerd werd. De tussenpersoon die voor de bank Investigo had ingeschakeld, pleegt dan zelfmoord. Eerst spreekt Credit Suisse over een ‘incident’ rond Khan. Maar in december moet de bank toegeven dat ook een andere manager, voormalig hrm-baas Peter Goerke, werd geschaduwd door privédetectives nadat hij binnen het bedrijf was teruggezet naar een lagere functie.

Een door Credit Suisse ingehuurd advocatenkantoor vond in oktober geen bewijs dat ook topman Thiam betrokken was bij het plan om Khan te bespioneren. Evenmin vond het kantoor aanwijzingen dat Khan ooit zou hebben geprobeerd om mensen van Credit Suisse te ronselen voor zijn nieuwe werkgever UBS.

De val van Tidjane Thiam De vertrekkende Frans-Ivoriaanse topman van Credit Suisse was eerder de topman van de Britse verzekeraar Prudential.

