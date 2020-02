‘Patiëntenstops in vier steden door tekort aan huisartsen’

Inwoners van vier Nederlandse gemeenten kunnen zich nergens als nieuwe patiënt inschrijven bij een huisarts. In Middelburg, Enschede, Kampen en Emmen is volgens de Volkskrant zo’n groot tekort aan huisartsen dat in de praktijken een patiëntenstop is ingesteld en zijn lange wachtlijsten.

Uit de inventarisatie van de Volkskrant blijkt dat in negentien anderen gemeenten of regio’s – waaronder Rotterdam, Leeuwarden, Den Bosch, Oss en Eindhoven – „op korte termijn” een tekort kan ontstaan. Die situatie kan verslechteren als bijvoorbeeld de praktijken van huisartsen die met pensioen willen niet worden overgenomen. Belangenorganisaties en zorgverzekeraars wijzen er ook op dat veel jongere huisartsen parttime werken. Overigens geldt dat wie acuut moet worden geholpen, altijd bij een praktijk terecht kan aan de balie.

Lees ook: Zo lok je een huisarts naar de regio

Opleidingsplaatsen

Er wordt al meerdere jaren gewaarschuwd voor nijpende tekorten. Het probleem speelt in het hele land, zeker in regio’s buiten de Randstad. Studenten geneeskunde blijven vaak hangen in de plaatsen waar zij hun studie afrondden.

Uit een onderzoek dat het ministerie van Volksgezondheid in 2018 liet doen, kwamen meer oorzaken naar voren voor het tekort: de nieuwe huisartsen zijn vaker vrouw en hebben een partner die zich niet in ‘de regio’ wil vestigen. Daar kwam bij dat de meeste ondervraagde artsen die werkzaam waren in provincies als Friesland, Limburg en Twente een hoge werkdruk ervoeren. In 2018 besloot het kabinet dat er meer geld naar de huisartsen ging, te besteden aan extra zorg voor patiënten. De werkdruk mocht daarbij niet verder oplopen.

In de Miljoenennota van 2018 was ook extra geld beschikbaar gesteld voor de opleiding van meer huisartsen. Zowel het Capaciteitsorgaan als de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) pleitten begin dit jaar voor extra opleidingsplaatsen. In 2016 ontving het ministerie van Volksgezondheid nog het advies om 630 plekken beschikbaar te stellen. Voor 2021 wil het Capaciteitsorgaan dat er minstens 822 opleidingsplaatsen zijn omdat „de druk op huisartsen en de vraag naar huisartsenzorg duidelijk is toegenomen, meer dan in 2016 is voorzien”.