Niet rammelen

Aaron Hernandez was een groots en getalenteerd speler van New England Patriots tot hij op zijn 27ste levenslang kreeg en zich kort na het vonnis in zijn cel ophing. Naast tight-end op het veld, was Hernandez dader van een poging tot moord, dader van een enkele moord en verdachte van een dubbele. De enkele pleegde hij op een kennis, naar het motief is het gissen. De mogelijk dubbele was op twee onbekenden die in een discotheek een drankje over hem gemorst zouden hebben. De poging tot moord was er een van het type iemand door zijn hoofd schieten en voor dood laten liggen om hem daarna in de rechtszaal weer in de ogen te zien: een echte en een prothese want de kogel had wel wat schade aangericht.

Dit was allemaal bekend. Veel meer wordt verteld in de driedelige documentaire die bij Netflix is te zien: Killer inside: The mind of Aaron Hernandez. Als u hem nog spoilervrij wilt zien, doet u er goed aan nu iets anders te gaan lezen. De angel van de documentaire zit aan het einde, als Aaron Hernandez zich al verhangen heeft en zijn hersenen op tafel bij dr. Ann McKee landen. Dr. McKee is een neuropatholoog gespecialiseerd in neurodegeneratieve aandoeningen. Niemand zou zoveel sportershersenen hebben vastgehouden als zij, nooit had zij zoveel schade gezien in zulke jonge hersenen als die van Hernandez. Vooral de frontaalkwab, waar het beslissen, beoordelen en begrijpen plaatsvindt, lag bij hem aan barrels.

Chronische Traumatische Encefalopathie (CTE) heet de aandoening die sporters kunnen oplopen bij het uitoefenen van contactsporten zoals boksen en American football, maar ook bij voetbal dankzij het koppen. Deze schade als resultaat van gestapelde hersenschuddingen kan tot vroegtijdig dementeren leiden en verklaart mogelijk het bedenkelijke niveau van tv-programma’s die worden gepresenteerd door ex-voetballers op leeftijd.

Tegen het eind van de documentaire spreekt de eigenaar van de Patriots, Robert Kraft, miljardair in verpakkingsmaterialen. Eerder zagen we hem als getuige in de rechtszaal. Hij zegt: „Mijn zoons en kleinkinderen spelen, ik speelde en ik adviseer elke moeder die wil dat haar jonge man bijzonder wordt, dat zij ook spelen.”

Hier is een zakenman aan het woord voor wie sport een verdienmodel is en sporters het vervangbare deel zijn van zijn boedel. Kraft speelde alleen in zijn studententijd, voor CTE moet je langer sporten omdat de ziekte pas bij herhaalde klappen getriggerd wordt.

De symptomen variëren van oorsuizen en evenwichtsstoornissen tot depressie, impulsiviteit, slecht beoordelingsvermogen en gewelddadigheid. Als mannen die mannen opleiden om andere mannen te doden daar achterkomen, gaan ze elke nieuwe soldaat schudden als een rammelaar.

Toch vind ik mannen als Kraft enger dan het leger. Van het leger is het bekend dat ze je kunnen vragen lichaamsdelen te verspelen. Van sporten een stuk minder. Kraft leerde mij dat bij ‘geef het volk brood en spelen’ in het gedeelte ‘spelen’ de sporter het brood is.

Volgens de weersvoorspellingen gaat het dit weekend flink stormen. Als uw sportactiviteiten worden afgelast, staat er in ieder geval een mooie documentaire klaar.

Carolina Trujillo is schrijfster.