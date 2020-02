Na mijn pensionering maakten mijn vrouw (niet in het bezit van enig richtinggevoel) en ik regelmatig met de auto dagtripjes, meestal in voor ons onbekende streken. Op weg naar huis na een van die dagtripjes hadden we het volgende gesprek.

Mijn vrouw (blij): „O, zijn we híér.“

Ik (bedachtzaam): „Maar liefje, we zijn overal hier, nergens elders.”

Zij (lachend): „Lul”

Wat mis ik die heerlijke gesprekken met haar, nadat ze vorig jaar is overleden.

