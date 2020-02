Leider Marokkaanse Rif-protesten krijgt politiek asiel in Nederland

De Marokkaanse activiste Nawal Benaissa heeft politiek asiel toegewezen gekregen in Nederland. Dat bevestigen haar advocaat en een woordvoerder van Amnesty International aan NRC. Benaissa was één van de gezichten van de Hirak-beweging, die in 2016 en 2017 demonstreerde in het Rifgebied. De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) reageert in de regel niet op individuele gevallen en wil het toewijzen van Benaissa’s verblijfsvergunning dus ook niet bevestigen.

Haar losse haren wapperen in de wind als ze op het terras van Café Mira Mar gaat zitten. Deze vrouw is het nieuwe symbool van het Rif-protest.

Nawal Benaissa kwam in mei vorig jaar via een omweg aan in Nederland, kort nadat ze in Marokko een voorwaardelijke celstraf van tien maanden had gekregen voor haar deelname aan de demonstraties in de Rif. Ze was voor haar activisme al meerdere keren opgepakt.

‘Gezicht van de vrouw’

Na de arrestatie en veroordeling van een aantal kopstukken van die protesten — leider Nasser Zafzafi kreeg vorig jaar in hoger beroep twintig jaar cel — klom Benaissa omhoog binnen deze beweging. Hoewel ze vaak werd aangewezen als Zafzafi’s opvolger, wilde Benaissa liever „het gezicht van de vrije vrouw in de Rif” zijn, zei ze vorig jaar tegen NRC.

In 2016 en 2017 werd in het Rifgebergte in Marokko fel geprotesteerd voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie, werkloosheid en de in hun ogen structurele achterstelling van het gebied door de Marokkaanse regering in Rabat. Die sloeg op haar beurt met harde hand terug en arresteerde en vervolgde honderden demonstranten.