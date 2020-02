KNVB zegt lidmaatschap amateurclub SVA Papendorp op

De KNVB heeft per direct het lidmaatschap van voetbalvereniging SVA Papendorp uit Utrecht opgezegd. Dat heeft de bond vrijdag bekendgemaakt. De Utrechtse amateurvereniging raakte na meerdere geweldsincidenten in opspraak, waardoor in november vorig jaar al de wedstrijden van de teams werden opgeschort.

De KNVB hield de Utrechtse voetbalclub al langer in de gaten. Een wedstrijd van het tweede elftal tegen Zwaluwen Utrecht 1911, waarbij de scheidsrechter door enkele spelers van Papendorp werd belaagd, was voor de voetbalbond het laatste zetje. De bond heeft te weinig vertrouwen dat de orde bij de Utrechtse club in de toekomst wel gehandhaafd zal worden.

Aanvechten

Tegen RTV Utrecht zegt voorzitter Bachir Amenchar dat Papendorp de beslissing van de KNVB gaat aanvechten bij de rechter. SVA Papendorp volgde in 2018 Magreb ’90 op, toen die club door de KNVB werd geroyeerd na problemen met de Belastingdienst.

Het opzeggen van het KNVB-lidmaatschap houdt in dat de club niet meer met teams aan KNVB-competities kan deelnemen. Spelers uit de B-categorie - het lagere amateurniveau en jeugdspelers - kunnen nog dit seizoen bij andere clubs gaan voetballen, mits ze door de bond niet gestraft zijn vanwege de geweldsincidenten. Spelers uit de A-categorie kunnen pas weer volgend seizoen in actie komen.

Vorige maand royeerde de KNVB met vv DWSV ook al een Utrechtse club. In de afgelopen zes jaar kwam het drie keer eerder voor dat het lidmaatschap van een voetbalclub werd opgezegd.