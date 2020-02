Journalist die schrijft over anti-homogeweld aangevallen in Tsjetsjenië

Een prominente Russische journalist die schrijft over anti-homogeweld in Tsjetsjenië, is in de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny aangevallen. Jelena Milasjina van de onafhankelijke krant Novaja Gazeta zegt dat ze donderdag samen met een advocaat met wie ze reisde werd belaagd door zo’n twaalf mensen. De vrouw doet al jaren onderzoek naar mensenrechtenschendingen in de Russische deelstaat die bekendstaat om zijn campagne tegen homoseksuelen.

Milasjina (42) zegt dat bij aankomst in de hotellobby zo’n vijftien mannen en vrouwen haar opwachtten, onder wie een man met een camera. Terwijl de journalist wachtte op de lift, omsingelde de groep haar en de advocaat, waarna het tweetal werd geduwd en geslagen. „Een vrouw vroeg mij wie we kwamen verdedigen. Ik kreeg geen kans om te antwoorden of ze sloeg me al hard in het gezegd”, zegt de journalist tegen de BBC. „Het was gecoördineerd en vooropgezet.” Haar aanvallers zouden jonge vrouwen en meisjes zijn die aanwijzingen kregen van mannen die erbij stonden.

De Tsjetsjeense autoriteiten zeggen dat ze onderzoek doen naar het incident. De Raad van Europa heeft het incident veroordeeld. Dunja Mijatovic, commissaris mensenrechten binnen de Raad, spreekt van de „zoveelste zorgelijke aanval op mensenrechtenverdedigers en critici” in Tsjetsjenië.

Close to midnight in Grozny, #Chechnya, human rights lawyer Marina Dubrovina and journalist Elena Milashina got attacked and beaten by mobsters. There is little doubt the attack was sponsored by local authorities. pic.twitter.com/mp6USE5iUW — Tanya Lokshina (@TanyaLokshina) February 6, 2020

De Tsjetsjeense president Ramzan Kadyrov is een belangrijke bondgenoot van het Kremlin. Mensenrechtengroepen betichten Kadyrovs regime ervan homoseksuelen te kidnappen en te martelen. Milasjina was een van de verslaggevers die deze vervolging in 2017 blootlegden. De onderzoeksjournalist kreeg vanwege dat onderzoek doodsbedreigingen, en moest toen tijdelijk vluchten.