In twaalf uur per bus naar Giethoorn

Op de dag van de Brexit vertrok Welshman Paul James (53) uit het Verenigd Koninkrijk. Na een week in Giethoorn verlaat hij dus straks het grondgebied van de Europese Unie. „Eens kijken hoe ons eiland er dan bij ligt”, lacht hij.

Tot voor kort ging James graag voor korte trips naar Oost-Europa, „daar is alles tenminste niet zo georganiseerd en gepland als hier”. Maar hij kon al dat vliegen binnen Europa niet langer aan zichzelf verkopen. „Ik eet al twintig jaar plantaardig. Dan moet je natuurlijk niet voortdurend in een vliegtuig stappen.”

Game changer voor James, psychiatrisch verpleegkundige, was Flixbus, een Duitse busmaatschappij die heel Europa verbindt. „Ik was in twaalf uur hier! Geweldig, ain’t it?” Oost-Europa is hem te ver nu hij maar een weekje heeft. „Daar ga ik na mijn pensioen wel weer heen.”

Giethoorn, Hollands Venetië, trekt lang niet alleen maar Taiwanezen en Chinezen. Het hostel waar James verblijft, verwelkomde in drie jaar tijd al gasten uit 86 landen, vertelt de eigenares aan de ontbijttafel. „Zelfs één uit Saint Kitts en Nevis.”

Van die drukte is vandaag niets te merken. Naast James is er maar één andere gast. „Gisteren liepen we ineens tegen elkaar op in de deuropening. We schrokken ons rot, zo alleen waanden we ons.” Of hij geen aanspraak van anderen mist? „Nee hoor. De slaapzaal die ik geboekt had is nu een eenpersoonskamer. Mooi toch?”

James kwam naar Giethoorn nadat hij in een ander hostel een Nederlandse had horen vertellen dat het noorden en oosten van Nederland heel landelijk zijn. „Dat was anders dan ik verwacht had, dus dat wilde ik weleens zien.” Zoekend op hostel-sites viel hij voor de foto’s van het pittoreske Giethoorn.

Gemiddeld blijven gasten hier hooguit één, twee nachten. Ze maken een boottocht over de Weerribben en zijn weer vertrokken. Wat is James van plan met een hele week Giethoorn? „O, helemaal niets, dat is precies het punt. Ik moet mijn hele leven al alles plannen. Hier lees ik wat, mediteer ik wat en maak ik wandelingen. That’s it, really.”