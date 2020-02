In quarantaine op het cruiseschip: hoe een schrijfster in haar eigen boek belandde

„Is dit nou niet bizar? Het is net of ik in mijn eigen boek terecht ben gekomen.’’ Vorig jaar publiceerde de Amerikaanse bestsellerauteur Gay Courter The girl in the box, over een schrijfster op een cruise waar zich een medisch mysterie afspeelt. „We hebben te maken met een moeilijk te beteugelen virus”, zegt de scheepsarts op een derde van het boek. Nu is Courter met haar man Philip een van de 3.700 passagiers die op een cruiseschip bij Japan in quarantaine worden gehouden omdat inmiddels 61 opvarenden het coronavirus hebben opgelopen. Als kers op de taart nog een saillant detail: het cruiseschip waarop Courter de research voor haar boek heeft gedaan, is de Diamond Princess, hetzelfde dat nu voor de kust van Yokohama ligt.

Lang staat Courter niet stil bij dit curieuze toeval. Ze heeft andere dingen aan haar hoofd. „Wij hebben gelukkig geen symptomen en we proberen de moed erin te houden en bezig te blijven”, vertelt Courter in een telefoongesprek. „Maar we zijn wel erg bezorgd. Er zijn berichten dat het virus zich ook kan verspreiden via de airco. Ik ben 75 jaar en mijn man 77, we zitten in de groep met verhoogd risico.’’

Net als in de gevangenis

Haar leven heeft zich de afgelopen dagen in haar scheepshut afgespeeld. Zij mag er niet uit. „We kunnen niet met anderen omgaan. Het is net als in de gevangenis: het hoogtepunt van de dag is als het dienblad met eten komt. Maar tijd om dan hallo te zeggen en het personeel te bedanken is er niet, want ze rennen bijna weer weg.”

Daarbij heeft Courter nog geluk, weet ze via de telefoon en sociale media van andere passagiers. Zij heeft een balkonhut, en al is het buiten vijf graden, er kan in ieder geval frisse lucht in. „Er zitten hele gezinnen in een binnenhut zonder venster, die hebben het veel zwaarder.”

De wifi is versterkt, er zijn nieuwe satellietkanalen bijgekomen en nieuwe films beschikbaar. „Je kan niet zeggen dat ze niet hun best doen”, zegt Courter over de bemanning. Vrijdag bijvoorbeeld werden er origami papiertjes uitgedeeld en even later was er op het interne tv-circuit een programma over wat je daar allemaal mee kon doen.

Zeker tot 19 februari

„Veertien dagen in quarantaine, er zijn ergere dingen”, antwoordt Courter op de vraag of zij en haar vrienden berusten in de situatie. „Uit wat ik zo opvang, maak ik op dat de sfeer aan boord rustig is. Maar ik vind dat de Japanse regering mensen die op een veilige manier van boord kunnen gaan, moet laten vertrekken.”

Ze heeft met haar man de hele vrijdag gevolgd hoe de 41 nieuwe mensen bij wie het virus is geconstateerd, in beveiligde pakken van boord zijn gehaald en in ambulances weggebracht. „Dat zouden ze ook met andere mensen zonder symptomen moeten doen”, vindt Courter. Haar verzekeringsmaatschappij heeft al geregeld dat er veilig vervoer zou zijn en verdere quarantaine in een Amerikaans ziekenhuis. „Wij zouden ook zo weg kunnen, met een ambulance.”

Gezondheidswerkers in beschermende pakken gingen donderdagavond aan boord van de Diamond Princess om zieke passagiers naar het ziekenhuis te brengen. Foto Kim Kyung-Hoon/Reuters

Vooralsnog wil Japan daar niet aan. Tokyo heeft laten weten dat de quarantaine tot 19 februari zal duren, „andere onvoorziene ontwikkelingen daargelaten”. Wie wil, kan aan boord een arts raadplegen, maar de cruisegangers moeten allereerst zichzelf in de gaten houden.

„Alle passagiers hebben een eigen thermometer gekregen”, vertelt Courter. „We moeten regelmatig de temperatuur opmeten en het melden als die stijgt.” De eerste waarschuwing geldt als de lichaamstemperatuur boven de 37,5 graden komt.

Andere passagiers hebben op sociale media geklaagd over gebrek aan drinkwater en slecht eten. „We zijn in één dag van gourmet naar gruwelijk gegaan”, vertelt Courter vrijdag aan het einde van haar dag. „Drie dagen geleden aten we nog kreeft, en toen werd het iets heel onduidelijks. Maar vandaag is het weer prima.” Yoghurt, wat fruit, salade, een pudding.

De Diamond Princess is in de haven opnieuw bevoorraad, en zou zaterdag even naar open zee gaan, onder andere om vers zeewater in te nemen en afvalwater te lozen.

Eén meter afstand

De mensen in de binnenhutten mochten vrijdag aan het eind van de dag een half uur naar buiten, naar dek 7, zo blijkt uit een bericht dat een Chinese passagier online zette. Maar wel onder voorwaarden: „Vermijd uw gezicht aan te raken met uw handen, en blijf op minimaal een meter afstand als u met iemand anders wilt praten.”

Begin deze week werd besloten de Diamond Princess in quarantaine te houden nadat een 80-jarige Chinese passagier die op 25 januari in Hongkong van boord was gegaan, besmet bleek. Daarna zijn ongeveer 250 passagiers met verdachte symptomen onderzocht, een zestigtal van hen heeft het virus. Aan boord zijn ook vijf Nederlanders. Zij zijn voor zover bekend niet besmet. „We weten het niet”, zegt Courter. „De passagiers die geen verdachte symptomen hebben, zijn niet getest. En wat gebeurt er als er toch nieuwe besmettingen worden geconstateerd? Wordt de quarantaine dan verlengd? Ik hoop toch niet hier tot in lengte van dagen te zitten.”