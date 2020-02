Het leven achter 728 voordeuren

L

Langs de geluidswal van de A28, in het naaldbosgroen van Zeist, ligt een reusachtige L op zijn kant. Het korte eind van de letter alleen is al honderd meter lang. Dan komt de knik, gevolgd door de driehonderdvijftig strekkende meters van het lange stuk.

Er wonen zo’n tweeduizend mensen in.

De L-flat.

Van alle joekels is hij de grootste. De Arnhemse portiekflat van de nieuwjaarsbrand heeft 108 appartementen, de grootste van de Utrechtse flatwijk Overvecht heeft er 265. De grootste flats in de Bijlmer en Capelle aan den IJssel hebben zo’n vijfhonderd woningen.

De L-flat heeft er 728, verdeeld over acht portieken. Een dorp met de bevolkingsdichtheid van een stad.

NRC bezoekt de flat sinds voorjaar 2019, om de mensen te leren kennen die er wonen en werken.

De tiener Alend woont op tweehoog met zijn moeder en broertje, en zonder zijn vader Dilshad, die in 2014 onverwacht overleed. De veertiger Nadia, van oorsprong Russisch, besprenkelt op éénhoog haar balkonplanten met muntolie uit vrees – „nee dóódsangst!” – voor muizen. Haar Syrische buren van twee deuren verder schrikken zich een ongeluk elke keer als van grote hoogte weggeworpen afval met een klap op het plastic afdak boven hun balkon terechtkomt. En André Sodaar uit portiek zes trekt in het weekend steevast zijn vaste telefoonlijn voor anderhalf uur uit het stopcontact. Zo, zegt hij dan bij zichzelf. Tijd voor FC Utrecht.

Achterstand

Steeds meer kwetsbare mensen wonen bij elkaar in zwakke wijken, meldde corporatiekoepel Aedes deze week na onderzoek. Dat geldt ook voor de L-flat. Sterker, de sociale problematiek achter de voordeuren is aangekaart in nagenoeg alle SCP-rapporten van de voorbije vijf jaar. Armoede: een kwart van de huishoudens in de L-flat leeft van de bijstand; tientallen bewoners lopen bij de voedselbank, die tot voor kort een eigen uitgiftepunt had in de flat. Taalachterstand bij migranten: bewoners nemen geregeld hun kinderen als vertaler mee naar instanties – ook als wordt gesproken over gevoelige zaken als schulden. De vastgelopen woningmarkt: flatbewoners moeten ruim twaalf jaar wachten op een eengezinswoning in Zeist. Eenzaamheid: aan de orde van de dag, zegt flatbewoner Jan Drenth, die blind is. „Ik hóór soms de eenzaamheid letterlijk doorklinken in stemmen van medebewoners.” Integratie: de gemeente plaatste in 2017 bijna een kwart van alle te huisvesten statushouders in de L-flat. Eritrese jongeren die elkaar nauwelijks kenden, belandden als drietallen in één woning – geen succesformule, zo bleek.

Ronduit ruig is het flatleven soms. De man die zich ruim drie jaar geleden van het dak wierp en neerkwam op het ketelhuis achter portiek zeven. De prostituees die open huis hielden in portiek vijf. De wekenlange pesterijen van vijf buurtjochies afgelopen zomer aan het adres van één man: ze bekogelden zijn ramen met eieren en besmeurden ze met jam en yoghurt. De man durfde zijn huis niet meer uit. De jochies waren negen tot twaalf jaar oud. Sommige ouders ontkenden de betrokkenheid van hun kind zelfs toen de politie met bewijs voor de deur stond.

Solidariteit

Maar louter praten over problemen doet de L-flat tekort. Veel mensen deugen – voor die wijsheid hoef je geen boek te lezen. Je kunt ook langs in het inloophuis van Ina Duit naast portiek zeven. Geïnspireerd door het verhaal van de barmhartige Samaritaan maakt zij het flatleven leuker met taallessen en bewonerslunches. Zelfs de voedselbankmiddagen waren er gezellig, elke vrijdag elf jaar lang, met koffie voor de wachtende bewoners en, als het meezat, gedoneerde taartjes van Top’s Edelgebak. Flatbewoner Harisa Fetahovic verbouwde de voormalige vuilopslagplaats naast portiek zes ondanks haar astma van stofnest tot buurthuis voor tienermeisjes. Julia Ement zaait in het voorjaar altijd gras in het lapje grond langs de zijkant van de flat, zodat er een mooier gazon is voor iedereen.

Vooral blijkt de flat, als je er een tijdje rondloopt, meer dan een optelsom van eenlingen. De lijnen van sociale relaties lopen kriskras door het gebouw, van portiek één diagonaal omhoog naar portiek vier, van dertienhoog loodrecht naar de tweede. De dochter van de Russische Nadia had een snee in haar hand, de Syrische buurman bracht haar naar het ziekenhuis. De gehandicapte jongen van eenhoog werd uitgescholden, tiener Suus van verdieping vijf nam het voor hem op. De gepeste man met de besmeurde ramen heeft nu een webcam naast de voordeur, geschonken door een vrouw van dertienhoog.

De flat, kortom, is toonbeeld van anonimiteit én solidariteit.

Maar het imago is slecht. Veel buitenlanders. Veel springers. Afval achter de flat.

Dat beeld is deels op feiten gebaseerd. Zo’n 60 procent van de flatbewoners is van niet-westerse komaf – of dat erg is hangt af van je mensbeeld en maatschappijvisie. Er zijn inderdaad mensen van de flat gesprongen. Niet alleen bewoners. Hoeveel precies, is onbekend. Volgens de huismeester zes in de laatste vijftien jaar. Elke dodensprong werkt jarenlang door in het lokale collectief geheugen.

De tijd van vallende bankstellen en kasten is voorbij. Maar troep rond de flat blijft voor iedereen zichtbaar. Aangetroffen op het veld aan de achterkant: volle vuilniszakken, scherven van bierflesjes, luiers, resten van een watermeloen, uien, heel veel brood. In een boom hangt een step. „Voor veel Zeistenaren”, zegt bestuurslid van het Zeist Historisch Genootschap Willem de Bruin, „is de L-flat dé plek waar je niet wil wonen.”

Doorgangsstation

Het begin was hoopvol, zoals bij alle grote flats die in de jaren zestig en zeventig de woningnood lenigden, van Immerloo in Arnhem tot de Bijlmer in Amsterdam. In Zeist verrees flatwijk Vollenhove. Magnum opus was de L-flat. Modern wooncomfort, ruime vertrekken, centrale verwarming, een douchecabine. Leraren vestigden zich er, agenten, ambtenaren.

Maar al in dat eerste decennium, de jaren zeventig, verdween de L-flat van de verlanglijst van Zeister woningzoekenden. De gemeente bleef maar bijbouwen, hele buurten. Nijenheim, Couwenhoven, Brugakker, Crosestein. L-flatbewoners konden een eengezinswoning met tuin krijgen voor een vriendelijke prijs. Van een woonbestemming werd de L-flat een doorgangsstation. In de vrijgekomen flatwoningen vestigden zich gastarbeiders en mensen met een uitkering.

Iedereen kon de L-flat in het eerste anderhalf decennium zo binnenlopen, via draaideuren. Een gastvrij en slecht idee. Drugsverslaafden daalden dankbaar af naar de ellenlange keldergangen, waar ze ongezien konden spuiten en slikken. De wanden van de kelderboxen bestonden uit gaas en houten latten, inbraken waren aan de orde van de dag.

In 1979 noemde de lokale nieuwsbode de L-flat voor het eerst een ‘getto’. Kinderen die opgroeiden in het Zeist van de jaren tachtig hoorden van hun ouders dat ze de wijk Vollenhove moesten mijden, de L-flat al helemaal.

De L-flat werd de ‘gribusflat’.

Aan het eind van de jaren nul liep het imago van de flat een nieuwe dreun op toen een man keer op keer de elektrische bedrading van de liften saboteerde. Hij sloeg toe in alle zestien liften van de flat, 48 keer in totaal. Bewoners moesten wekenlang met de trap, ook ouderen op twaalf- en dertienhoog. De mysterieuze dader kreeg van bewoners de bijnaam ‘Jack the Knipper’. Mediagenieker wordt misdaad zelden; de L-flat werd landelijk nieuws. De dader, een flatbewoner met persoonlijke problemen, kreeg zes maanden cel en tbs met dwangverpleging.

De L-flat bleef

De flat had de aandacht van de woningcorporatie. In de loop der jaren kwamen verschillende plannen op tafel om iets te doen aan de massaliteit van het gebouw. Het opdelen van de flat, door scheidingsmuren te plaatsen tussen de portieken. Gedeeltelijke sloop, zodat een reeks kleinere flats zou ontstaan. Ook volledige sloop werd besproken. Maar het bleef bij plannen.

De L-flat, die liggende wolkenkrabber, is blijven bestaan. Groot onderhoud staat gepland vanaf komend najaar. De corporatie, Woongoed, zal alle 728 doucheruimtes, toiletten en keukens vernieuwen. En Zeist gaat een nieuw meerjarenplan uitvoeren getiteld ‘Vollenhove Vooruit’.

Intussen leven de ongeveer tweeduizend bewoners hun levens in de flat. Omdat ze er niet weg kunnen. Of omdat ze er domweg graag wonen. „Ik wil hier niet weg”, zegt Grada Lammers van twaalfhoog. Ze is 88 jaar en woont in de flat sinds 1972.

In de flatvertelling komen ze voorbij. In elke aflevering staat een persoon of gezin centraal, en dikwijls zal de volgende hoofdpersoon een bekende zijn van de vorige. De vertelling is online te volgen op nrc.nl/deflat en vanaf 11 februari dinsdags en zaterdags op de papieren Achterpagina. De eerste aflevering staat hiernaast.

Over deze flatvertelling De vertelling over de mensen die wonen en werken in de L-flat in Zeist is te volgen op nrc.nl/deflat. Te beginnen met het openingsverhaal en de eerste drie afleveringen. Op papier brengen we deze zaterdag – naast het openingsverhaal – aflevering één. De afleveringen erna staan vanaf aanstaande dinsdag twee keer per week op de Achterpagina. NRC bezoekt de L-flat sinds het voorjaar van 2019, vanuit het idee dat het bivakkeren op één interessante plek leidt tot een journalistiek waardevolle vertelling: door te schrijven over mensen die je pas ontmoet als je blijft langskomen. Hoe ervaren bewoners het leven in zo’n grote flat? De keus voor een grote flat, met uitsluitend sociale huur, is niet toevallig. Er wonen veel mensen, elk met een eigen verhaal. En zoals corporatiekoepel Aedes deze week na onderzoek onderstreepte: buurten met veel corporatiewoningen verzwakken door een groeiende instroom van mensen met lage inkomens. Achter de voordeuren spelen tal van problemen die beleidsmakers, wetenschappers en media bezighouden, van eenzaamheid tot taalachterstand. Deze flatvertelling poogt die leefwereld dichterbij te brengen. Waarom juist de L-flat? Fotograaf Daniël Niessen, tevens NRC-fotoredacteur, bleek een webdocumentaire te hebben gemaakt over mensen in deze flat. Sterker, Daniël had in zijn jeugd acht jaar in de L-flat gewoond. Wilde een redacteur daar iets mee? Redacteur Ingmar Vriesema ging met Daniël op pad. Sindsdien is de L-flat in Zeist een standplaats van NRC.