‘Pap, ik ga naar Amerika’, hoort dominee Van den Brink plotseling van zijn zoon. „Wat ga je daar dan doen?”, vraagt hij – in Putten zijn niet alle verschijningsvormen van de Amerikaanse Droom even geliefd. Even later blijkt dat opa Van den Brink de grote oversteek al had willen maken, maar oma vertikte het om mee te gaan.

De jongensachtigheid waarmee EO-coryfee Tijs van den Brink (49) bij zijn vader aanschuift, past bij de tegen het naïeve aanschurkende inslag waarmee hij een serie over Amerikaanse christenen heeft gemaakt. Voordat hij God, Jesus, Trump – het klinkt als de vloek van een man die zich bij het werk aan een muur aan de Mexicaanse grens met de hamer hard op zijn duim slaat – maakte, bezocht Van den Brink de VS pas twee keer, wat voor een journalist uit het van de verlekkerde VS-watchers vergeven Nederland zeer weinig is.

Hij begon in Holland, Michigan, waar het geloof in God, Jezus en Trump een gestaalde zekerheid is. Het vuurwapen is er haast een religieus relikwie geworden. Dominee Mike van Buren kreeg na zijn aanstelling geen boeken cadeau, maar een piekfijn geweer.

We zien hem ook op een parkeerplaats bij de zegening van de eekhoorns. Van de geschoten eekhoorns, wel te verstaan. Knabbel, Babbel en vier dozijn lotgenoten liggen in twee rijen uitgestald. Na een kort gebed mogen de jagers de buit verdelen. In het bos heeft Van den Brink al gehoord dat eekhoorn heerlijk smaakt als het dier een paar uur met aardappelen, wortel en ui in de slow cooker is geweest.

Eigenlijk komt de serie van Van den Brink wat laat, want voor het onderzoek naar de Trumpstemmer zijn Nederlandse journalisten de afgelopen jaren en masse over de VS uitgezwermd. Wel toont God, Jesus, Trump hoe robuust de politieke overtuigingen van de conservatieve christenen in Michigan zijn. Ze werken hard, bidden veel, zijn tegen abortus en voor wapenbezit en hebben geen behoefte aan bemoeienis van buitenaf. Trump geeft hun wat ze verlangen: rust. Of hij een oprechte christen is, vinden ze bijzaak. Er is geen enkele kans dat zij in november voor een ander zullen kiezen.

Met name als het over vuurwapenbezit gaat, maakt Van den Brink het zijn gesprekspartners erg gemakkelijk. Hij zegt wel tussendoor dat de cijfers van het aantal vuurwapendoden ‘erg hoog’ zijn, „heel vaak door zelfmoord”, maar hij noemt die cijfers verder niet.

Aan de grenzen van de gemeenschap vindt de domineeszoon wel degelijk zaken waarbij de plaatselijke normen schuren met zijn eigen geloof. Zo spreekt hij een katholieke Democrate die na aankomst in Holland te horen kreeg „if you ain’t Dutch, you ain’t much”. Haar zoon werd buitengesloten op school, raakte verslaafd en zit nu in de gevangenis. Daar krijgt hij een lichter regime omdat hij deelneemt aan een christelijk programma. Dat stuit Van den Brink tegen de borst, net als de uitsluiting van het katholieke gezin: „Heeft de gemeenschap evenveel genade voor Alex als voor Donald Trump?”

Vergeving is niet helemaal het ding van de Hollanders – en compassie ook niet. Wanneer Van den Brink aan het eind van de maaltijd aan dominee, wapenverzamelaar en aandelenmiljonair Van Buren vraagt of de staat geen „shield for the poor” moet bieden, is het ijskoude antwoord dat je moet kijken waarom die mensen arm zijn. Sommige zijn gewoon lui.

Liefdadigheid is meer iets voor de kerk. Zelf zou Van Buren altijd kijken of een behoeftige een goed christen kon worden. Voor Van den Brink kan terugslaan met een bijbelcitaat, kijkt de dominee recht in de camera: „Heren, jullie hebben een vliegtuig te halen. Neem nog wat ijs.”