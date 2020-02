China halveert komende week de importtarieven op producten uit VS

China gaat volgende week de importtarieven op 75 miljard dollar aan Amerikaanse goederen halveren. Dat kondigde het land donderdag aan. De regering in Beijing wil op den duur toewerken naar een handelsrelatie met Washington waarin helemaal geen invoertarieven meer worden gehanteerd, luidt de verklaring van het Chinese ministerie van Financiën.

Tarieven op sommige Amerikaanse producten worden vanaf volgende week vrijdag verlaagd van 10 naar 5 procent. En het huidige tarief van 5 procent wordt voor sommige Amerikaanse producten verlaagd naar 2,5 procent. In totaal betreft het een lijst van 1.717 Amerikaanse producten.

Beide landen zijn al lange tijd met elkaar in een handelsoorlog verwikkeld, maar de spanning is inmiddels afgenomen. De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese vice-premier Liu He zetten vorige maand een handtekening onder een gedeeltelijk handelsakkoord. De aankondiging van donderdag valt onder de eerste fase van de afspraken en werden door Washington verwelkomd als „een grote stap in de goede richting”.

De Europese aandelenbeurzen eindigden donderdag hoger na het nieuws. De Amsterdamse AEX-index sloot 0,9 procent hoger op 618,75 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,9 procent. (ANP)