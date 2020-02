In Londen is vanaf vrijdag de ‘Meet Vincent van Gogh Experience’, een 3d-ervaring over het leven van de beroemde Nederlandse schilder, te bezoeken. Dat de Experience bij de lancering in 2016 in China niet erg succesvol was, was volgens Axel Rüger - oud-directeur van het Van Gogh Museum - te wijten aan dat toentertijd was gekozen voor een ,,verkeerde Chinese partner’’. Doorstarts in Barcelona en Seoul bleken wel succesvol, aldus Rüger in een afscheidsinterview met NRC. "Soms moet je eerst je verliezen nemen en erin blijven geloven."

Foto Tolga Akman / AFP