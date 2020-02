Coronavirus raakt productie in Azië en Europa

Meerdere bedrijven in Azië en Europa hebben donderdag aangegeven dat producten niet meer geleverd kunnen worden, of straks mogelijk niet leverbaar zullen zijn, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in China. Twee Oost-Aziatische centrale banken verlaagden de rente om de economische klap van de coronacrisis te verzachten.

Videogamebedrijf Nintendo kan de spelcomputer Nintendo Switch niet op tijd leveren aan thuismarkt Japan. De spelcomputer en accessoires voor Japan worden geproduceerd in China. Eind januari was Nintendo nog optimistisch over de Switch; het bedrijf hoopte zeker 19,5 miljoen spelcomputers te kunnen verkopen in het lopende boekjaar tot april. Leveringen aan Europa en de VS gaan vooralsnog door vanuit andere fabrieken.

In Europa maakte de Italiaans-Amerikaanse autofabrikant Fiat Chrysler donderdag bekend dat een van de Europese fabrieken mogelijk binnen een paar weken stil komt te liggen, door een tekort aan onderdelen die in China geproduceerd moeten worden. De gebruikelijke sluiting van Chinese fabrieken rond Chinees Nieuwsjaar is verlengd tot 9 februari, en in sommige gevallen langer.

Renteverlagingen

Terwijl bedrijven buiten China bepaalde producten en onderdelen niet aangeleverd krijgen, stokt ook de invoer door Chinese bedrijven. Het Chinese staatsolie- en gasconcern CNOOC is gestopt met de aanvoer van vloeibaar aardgas (lng), meldde persbureau Bloomberg donderdag. Volgens ingewijden hebben lng-toeleveranciers als Shell en Total te horen gekregen dat CNOOC voorlopig geen lng afneemt. CNOOC zou zich beroepen op overmacht.

In reactie op het coronavirus hebben de centrale banken van de Filipijnen en Thailand hun belangrijkste rentetarieven donderdag verlaagd. Door geld lenen goedkoper te maken, hopen ze de economische klap van het virus, dat ook elders in Azië en daarbuiten is opgedoken, te verzachten.

De Filipijnse centrale bank verlaagde de rente van 4 naar 3,75 procent, de Thaise van 1,25 naar 1 procent. De Europese Centrale Bank kondigde woensdag al aan bereid te zijn tot ingrijpen, maar de gevolgen van de coronacrisis eerst nog aan te kijken.

In Nederland liet werkgeversorganisatie VNO-NCW weten 12 februari een voorlichting te organiseren over de gevolgen voor ondernemers, in samenwerking met onder meer MKB Nederland en Buitenlandse Zaken.